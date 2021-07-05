/639078/كشف-حساب-الزمالك-في-الدوري-قبل-7-جولات-من-النهاية

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في بطولة الدوري الممتاز حتى الآن في 27 مباراة وتتبقى له 7 لقاءات في الدوري، ويرصد دوت الخليج حساب الزمالك في الدوري قبل انتهائة بـ 7 جولات.

وحصد الزمالك من هذه المباريات 61 نقطة، احتل بها المركز الأول، وذلك من خلال الفوز في 18 مباراة والتعادل في 7 لقاءات ولم يخسر سوى مباراتين.. بينما أحرز لاعبوه 48 هدفا ودخلت مرماه 18 هدفا.

حقق الزمالك في هذا الموسم الفوز في ثمانية عشر مباراة.

مباريات فوز الزمالك بالدوري

مباراتان على كل من: سموحة وإنبي وطلائع الجيش والمصري والمقاصة .

ومباراة واحدة على كل من: المقاولون والجونة والاتحاد وسيراميكا والإسماعيلي والإنتاج الحربي وأسوان والبنك الأهلي.

وتعادل الزمالك في 7 مباريات أمام كل من: أسوان ووادي دجلة والمقاولون وبيراميدز (مباراتان) والأهلي والجونة .

المواجهات المتبقية للزمالك بالدوري

بينما خسر الفريق مباراتي غزل المحلة والأهلي .

وتتبقى للفريق في بطولة الدوري مواجهة كل من: غزل المحلة والاتحاد والإسماعيلي ووادي دجلة وسيراميكا والإنتاج الحربي والبنك الأهلي.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم قد أكد أن تأجيل المباراة بين الفريقين جاء بسبب إجراء بعض التغييرات في ملعب القاهرة الدولي والذي كان من المقرر ان يستضيف مباراة الزمالك وغزل المحلة.

أكد باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك على احترام قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة والتي كان من المقرر إنطلاقها في تمام التاسعة من مساء الغد على ملعب الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الممتاز.

تصريحات كارتيرون عن تأجيل الزمالك وغزل المحلة

وقال كارتيرون أن الاستعدادات للمرحلة المقبلة ستختلف عقب قرار تأجيل مباراة غزل المحلة والتي كان من المقررانطلاقها مساء غد الأثنين ، لتقام في الثالث من أغسطس المقبل ضمن مواجهات الدوري الممتاز.

وكشف كارتيرون عن برنامج الفريق التدريبى خلال الفترات القادمة فى ظل التوقف القادم.، وأكد الفريق سيحصل على راحة لمدة 11 يوم بداية من اليوم الأثنين من أجل تفادى الارهاق والاجهاد، وواصل أن الفريق سيخوض تدريباته أيام 16 و17 و18 و19 يوليو ثم يحصل على إجازة يوم 20 يوليو. واستكمل أن بعدها سيدخل الفريق معسكر مغلق فى برج العرب بالاسكندرية سيخوض من خلاله عدة مباريات ودية لم يتم الاستقرار عليها حتى الأن.