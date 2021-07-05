/639080/تعرف-على-أكثر-المشاركين-في-صفوف-الزمالك-في-هذا-الموسم

يتصدر أحمد سيد زيزو وطارق حامد لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة مع الفريق في بطولة الدوري الممتاز، حتى الآن، بعد 27 مباراة في البطولة، من حيث عدد المباريات والدقائق.

ويرصد دوت الخليج أرقام أحمد سيد زيزو وطارق حامد مع الزمالك في هذا الموسم.

فقد لعب زيزو مع الفريق 26 مباراة بواقع 2107 دقائق، وأحرز 6 أهداف في مرمى كل من: الاتحاد السكندري والبنك الأهلي والمصري وأسوان (هدفين) والمقاصة .

أرقام طارق حامد مع الزمالك

بينما لعب طارق حامد 25 مباراة بواقع 2144 دقيقة.. وأحرز مع الفريق هدفا وحيدا في الدقيقة 42 بمرمى سموحة، في المباراة التي فاز بها الزمالك بهدفين مقابل هدف يوم 6 مايو الماضي.

وحصل لاعبو الزمالك على راحة سلبية لمدة 11 يوما ، بعد تأجيل مباراة غزل المحلة والتي تقرر أن تقام يوم 3 أغسطس المقبل في إطار الجولة رقم 28 من منافسات بطولة الدوري.

تصريحات كارتيرون عن تأجيل الزمالك وغزل المحلة

أكد باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك على احترام قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة والتي كان من المقرر إنطلاقها في تمام التاسعة من مساء الغد على ملعب الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الممتاز.

وقال كارتيرون أن الاستعدادات للمرحلة المقبلة ستختلف عقب قرار تأجيل مباراة غزل المحلة والتي كان من المقررانطلاقها مساء غد الأثنين ، لتقام في الثالث من أغسطس المقبل ضمن مواجهات الدوري الممتاز.

برنامج تدريب الزمالك

وكشف كارتيرون عن برنامج الفريق التدريبى خلال الفترات القادمة فى ظل التوقف القادم.، وأكد الفريق سيحصل على راحة لمدة 11 يوم بداية من اليوم الأثنين من أجل تفادى الارهاق والاجهاد، وواصل أن الفريق سيخوض تدريباته أيام 16 و17 و18 و19 يوليو ثم يحصل على إجازة يوم 20 يوليو.

واستكمل أن بعدها سيدخل الفريق معسكر مغلق فى برج العرب بالاسكندرية سيخوض من خلاله عدة مباريات ودية لم يتم الاستقرار عليها حتى الأن.

وأكد أحد مسئولى لجنة المسابقات بإتحاد الكرة لموقع " دوت الخليج " أن السبب الحقيقى وراء تأجيل مباراة الزمالك والمحلة بالدورى هو أنشغال إستاد القاهرة غدا بأحتفالية قومية كبيرة .