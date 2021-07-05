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الأغلبية البرلمانية أدائها جيد ..والمعارضة واخده حقها

«الأغلبية البرلمانية» أدائها جيد ..والمعارضة واخده حقها

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «حوار لـ دوت الخليج» النائب محمود سامي:كحزب معارض نقف خلف الدولة بملف سد النهضة..ورفضنا خطة التنمية بسبب «حياة كريمة»..«فيديو وصور» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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