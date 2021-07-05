/639082/شباك-نظيفة-تعرف-على-مواجهات-الزمالك-في-الدوري

بعد مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في 27 مباراة خلال بطولة الدوري الممتاز لهذا الموسم حتى الآن، نجح الفريق في الحفاظ على شباكه نظيفة في 13 مباراة.

ويستعرض دوت الخليج في هذه السطور تفاصيل هذه المباريات التي حافظ فيها الفريق على شباكه نظيفة.

بدأت اللقاءات التي حافظ فيها الزمالك على شباكه نظيفة بمباراة المقاولون العرب في الجولة الأولى من بطولة الدوري وفاز الفريق بهدفين نظيفين.. ثم لقاء سموحة في الجولة الثالثة وفاز الفريق بهدفين نظيفين، وفي الجولة السادسة فاز الزمالك على طلائع الجيش بثلاثة أهداف نظيفة.

الزمالك يحافظ على نظافة شباكة

وفي الجولة السابعة، فاز الفريق على المصري بهدف نظيف، وفي الجولة الثامنة فاز على الجونة بنفس النتيجة، وفي الجولة التاسعة تعادل مع أسوان بدون أهداف .

وفي مباراة الاتحاد السكندري، التي أقيمت بالجولة الـ 12 ، حقق الفريق الفوز بهدفين نظيفين، وفي الجولة الـ 14 ، تعادل الفريق مع الجونة بدون أهداف وفي الجولةالـ 15 فاز على سيراميكا بهدفين نظيفين .

ثم جاءت مباراة الانتاج الحربي في الجولة الـ 16، وفاز الفريق بهدفين نظيفين، ثم تعادل مع الجونة بدون أهداف في الجولة الـ 25 ، ثم فاز على أسوان بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الـ 26 وأخيرا فاز على مصر المقاصة بهدف نظيف في الجولة 27 للدوري.

تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة

تم تأجيل مباراة الزمالك والمحلة التى كان مقررا أقامتها غدا على إستاد القاهرة ليوم ثلاثة أغسطس المقبل

على جانب أخر كشف مصدر داخل غزل المحلة في تصريحات خاصة لمواقع دوت الخليج أن النادي لم يطلب تأجيل مباراة الزمالك في إطار مواجهات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الممتاز.

سبب تأجيل المباراة

وقال المصدر لـ دوت الخليج : "لم نطلب تأجيل مباراة الزمالك وكنا في أتم الجاهزية لخوض اللقاء ، لكن فوجئنا بقرار مفاجئ من الاتحاد المصري لكرة القدم".

وواصل : " أتممنا التجهيزات الخاصة بالمباراة ، وحجزنا فندق الإقامة ، وعند التحرك طلب مننا الاتحاد عدم التحرك قبل أن يتم إخطارنا بتأجيل اللقاء رسميا".

واختتم : " أتمنى أن يفصح اتحاد الكرة عن سبب تأجيل مباراة الزمالك وسموحة بالدوري الممتاز حتى تكون الأمور واضحة".

وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة الزمالك مع غزل المحلة، والتى كان مقررا إقامتها غداً بالجولة 28 لمسابقة الدوري الممتاز، لتقام فى التاسعة مساء الثلاثاء 3 أغسطس المقبل باستاد القاهرة.