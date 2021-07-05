وزير الأوقاف يثمن عناية السعودية بكل ما يخدم الإسلام والمسلمين بالعالم

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الدكتور محمد مختار جمعة، أن المملكة العربية السعودية ومصر تواجهان التطرف والجماعات الإرهابية المتطرفة بقوة لما تشكله من خطر داهم على الدين والوطن، وتعملان على خدمة الدين وبيان أوجه يسره ووسطيته وسماحته، مشيراً إلى أن العمل على اجتثاث الفكر المتطرف وتجفيف منابعه أمر واجب، ويتطلب التضافر.





وثمن"جمعة"، بحسب وكالة الأنباء السعودية"، للمملكة العربية السعودية عنايتها بكل ما يخدم الإسلام والمسلمين فى العالم، ويحقق مصالح المسلمين ونصرة قضاياهم. وتابع : "إن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان، ولابد للدين من دولة قوية تحمله وتحميه وترفع رايته عالية، وليس قتلاً وتخريبًا ودمارًا كما تفعل الجماعات الإرهابية وعناصرها المجرمة".

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