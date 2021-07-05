وزير السياحة يبحث تنشيط الحركة من سويسرا 

استقبل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، السفير بول جارنية سفير سويسرا بالقاهرة واليزابيث جيلجن، نائب السفير، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون السياحي والأثري بين البلدين.

حضر اللقاء د. مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الاعلي للاثار، والمستشار عبد المحسن شافعي المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات العامة والدولية بوزارة السياحة والآثار والدكتور كورنيليوس فون بيلجريم مدير المعهد السويسري للأبحاث المعمارية والاثرية.

واستهل وزير السياحة والآثار اللقاء، بالترحيب بالسفير والوفد المرافق له، مؤكدا على عمق العلاقات الثنائية بين مصر وسويسرا في كافة المجالات وخاصة مجال العمل السياحي والأثري مشيدا بثقة السلطات السويسرية بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها مصر منذ استئناف الحركة السياحية في يوليو 2020 كونها من أوائل الدول التي جاء سائحوها إلى مصر منذ استئناف الحركة مما يؤكد على ثقة دولة سويسرا في المقصد السياحي المصري وأنه مقصد آمن ومتميز طوال العام.

وأفاد السفير السويسري خلال الاجتماع بأن مصر لم تعد مدرجة على القائمة التي يحتاج السائحين القادمين منها الخضوع لفترة الحجر الصحي بسويسرا، مشيرًا إلى استئناف الخطوط الجوية السويسرية لرحلاتها إلى مصر منذ الأول يوليو الجاري.

وأشاد بالفعاليات السياحية والأثرية التي نظمتها الوزارة خلال الفترة الماضية، وخاصة موكب المومياوات الملكية، مما مكن العالم من التعرف على جمال المقصد السياحي المصري وعظمة حضارتها العريقة.

و تطرق الحديث إلى بحث تعزيز فرص التعاون في مجال الضيافة والفندقة وبناء القدرات والكوادر المدربة للعاملين بهذا القطاع والاستمرار في مكافحة الاتجار الغير مشروع في الممتلكات الثقافية حيث إن البلدين كان قد وقعا اتفاقية تعاون عام 2010 في هذا الإطار.

جدير بالذكر ان عدد السائحين الذين زاروا مصر من سويسرا عام 2019 بلغ نحو 120 الف سائح وفي عام 2020 نحو 35 ألف سائح ومنذ يناير 2021 وحتى مايو من نفس العام بلغ عدد السائحين الوافدين من سويسرا 25 الف سائح، كما ان هناك ٦ بعثات اثرية تعمل في مصر.