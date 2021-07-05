سحر كامل صاحبه إفيه "وانا مالي يا ليمبي" وأول عروسة تشرب المخدرات بالكوشة تودع جمهورها الي مثواها الاخير"صور"

ودعت الفنانة سحر كامل، أشهر كومبارس في السينما جمهورها حيث اعلن وفاتها الفنان محمد علي رزق وهي التي عرفت بجملتها الشهيره مع الفنان محمد سعد "وأنا مالي يالمبي"

ونشر "رزق" صورة للفنانة الراحلة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وكتب: "توفيت إلى رحمة الله صديقتي وأختي الكبيرة وأول واحدة ساعدتني علشان أبقى ممثل وعرفتني أعمل إيه وهي إللي وديتني مكاتب الكاستينج وأول واحدة مسكت جنبها سكريبت وقعدت تحفظني وتفهمني".



وفاة سحر كامل

وتابع "السلام أمانة لأبويا وكل الحبايب إللي سبقونا، نسألكم قراءة الفاتحة والدعاء بالرحمة والمغفرة لها ولأبويا ولكل إللي فارقونا".

من هي سحر كامل

سحر كامل من مواليد محافظة القاهرة، وكان والدها مهندسا ووالدتها مدرسة لغة إنجليزية ، وقد حصلت على بكالوريوس التجارة من جامعة عين شمس، حبها للتمثيل جعلها تترك مجالها وتقتحم السينما.

كان بدايتها في عالم التمثيل عام 1979 بدور آمال في فيلم "الباحثة"، وقدمت ما يقرب من 70 عملا متنوعا، ومن أشهر إفيهاتها "وأنا مالي يا لمبي" من فيلم "الناظر".



سحر كامل

أشتهرت بأدوارثانوية والمساعدة، وكانت بدايتها عام 1979 في دور آمال في فيلم «الباحثة»، ومن أشهر أدوارها عروسة «اللمبى» ولفتت سحر الأنظار إليها من خلال هذا الدور وقالت جملتها الشهيرة وقتها «وأنا مالي يالمبي» والذي أصبح إفيه تداوله الشباب وقتها، حيث جسدت دور عروسة اللمبي، وهي تشرب المخدرات مع زوجها في الكوشة، قبل أن يقرر طلاقها في نفس الليلة والاستهزاء بها لترد عليه بـ"وأنا مالي يا لمبي ؟.



سحر كامل وهنيدي

وفيلم حاحا وتفاحة كما تألقت أيضا في فيلم «جاءنا البيان التالي» أمام الفنان محمد هنيدي وحنان ترك؛ وجسدت سحر خلال الفيلم دور صاحبة شقة أعمال منافية للآداب وعندما هجم على المنزل بوليس الآداب قالت جملتها الشهيرة: "في إيه ده أنا كنت نايمة لوحدي"، ليجيبها محمد هنيدي: "يعني كنتي نايمة في بيت الطلبة".

سحر كامل وصاحبة السعادة

كانت الراحلة سحر كامل قد ظهرت مع إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة في يناير 2019، وقالت أثناء حديثها مع إسعاد يونس إن والدها كان رافضا لدخولها التمثيل بشكل نهائي، ولكنها مثلت عليهم الجنان لكي يخضعون لرغبتها، فقرر والدها ووالدتها الذهاب معها في بداية أعمالها الفنية خوفا عليها، ليندهش الراحل أبو بكر عزت من وجود أسرتها معها أثناء التصوير معلقا "مجبتيش الجيران معاكي ليه".



سحر وصاحبة السعادة

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