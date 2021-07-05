الاتحاد السكندري يخطف فوزا قاتلا على حساب الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف

انتهت مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري بفوز الاتحاد السكندري 2/1 ضمن مباريات الجولة الـ 29 للدوري والمقامة على استاد الإسماعيلية.

تقدم الاتحاد السكندري عن طريق خالد قمر في الدقيقة 56 وتعادل الإسماعيلي من ركلة جزاء في الدقيقة 78 عن طريق اري بابل، وفي الدقيقة 88 ينجح محمد عبد الغني لاعب الاتحاد السكندري فى إحراز هدف الفوز.

بدأ الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من : محمد فوزي ، محمد عادل، محمد عمار، مروان صحراوى، باهر المحمدى، عمر الوحش، محمد حسن، محمد صادق، فخر الدين بن يوسف ، شكرى نجيب، بنسون شيلونجو.

فيما جاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي : محمد صبحى، صبرى رحيل ، محمود رزق ، السيد سالم ، مروان عطية، أحمد مانجا، هشام صالح ، خالد الغندور ، فوزى الحناوى ، عمار حمدى، خالد قمر.

بدأت احداث المباراة ساخنة بعدما تعرض خالد الغندور لاعب الاتحاد السكندري لاصابة قوية في الدقيقة 5 أدت لخروجه من الملعب ، وتم نقله للمستشفي لتلقي العلاج.

تبادل الفريقان الهجمات علي مدار الشوط الأول وان كانت هجمات الإسماعيلي هي الأخطر واهدر فخر الدين بن يوسف وشكري نجيب وشيلونجو العديد من الفرص السهلة التي كانت كفيلة لتقدم الإسماعيلي.

في المقابل فان الاتحاد السكندري التزم بالاداء التكتيكي ووضح تعليمات حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، الذي نجح في الخروج بالشوط الأول بالتعادل.

بدأ الاتحاد السكندري الشوط الثاني ضاغطا وباداء هجومي في المقام الأول، وتألق صبري رحيل الظهير الايسر للفريق والذي قاد أكثر من هجمة خطيرة للاتحاد السكندري علي مدار الشوط.

في المقابل فان الإسماعيلي ظهر بلا شكل طوال الشوط الثاني ، وفرض لاعبو الاتحاد السكندري اسلوبهم علي المباراة، حتي جاءت الدقيقة 66 عندما نجح خالد قمر في احراز الهدف الأول للفريق من رأسية رائعة بعد عرضية أكثر من ممتازة من المتألق صبري رحيل معلنا تقدم الاتحاد بهدف نظيف.

عقب الهدف اجري إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي عدة تبديلات هجومية ابرزها خروج باهر المحمدي ونزول احمد مدبولي وكذلك خروج شيلونجو الغير موقف ومشاركة اري بابل ، الا ان تبديلات الإسماعيلي لم تأتي بنتائجها حيث استمر أداء الإسماعيلي بلا معني او طعم كروي.

وفي الدقيقة 76 ينجح الإسماعيلي في الحصول علي ركلة جزاء يتصدي لها البديل اري بابل ويحرز منها هدف التعادل في الدقيقة 78 بعدما نفذ الكرة بطريقة مهارية رائعة خدعت محمد صبحي حارس مرمي الاتحاد السكندري، ومع الدقيقة 88 ينجح البديل محمد عبد الغني لاعب الاتحاد السكندري من احراز هدفا قاتلا بعدما تسلم تمريرة خالد قمر امام المرمي ووضعها علي يمين محمد فوزي حارس مرمي الإسماعيلي معلنا تقدم الاتحاد السكندري 2/1 ، لتنتهي المباراة بفوز زعيم الثغر بهدفين مقابل هدف.

بهذة النتيجة يحتل الإسماعيلى المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 9 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع برصيد 41 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 11 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 33 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدف.