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انت الان تتابع تفاصيل خبر عروض كارفور كارنيفال بيوليو تعرف على أحدث عروض كارفور 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - عروض كارفور كارنيفال بيوليو ، أحدث العروض، المقدمة من قبل مولات كارفور الشهيرة، لشهر يوليو، ولعيد الأضحى، وهو ما سنعرضه لكم، عبر هذه المقالة، المقدمة عبر موقع مصر فايف الإخباري. فدائما ما تفاجأ كارفور، عملائها بالعروض، وذلك للتسهيل على العملاء، وقد جاء هذا الشهر: شهر يوليو، ملئ بالعروض، حيث قد أعلنت كارفور، قبيل نهاية شهر يونيو، عن أول عروضها لشهر يوليو: عرض كلنا واحد، هذا الذي سيستمر حتى 30 يوليو، وها هي تعلن عن ثاني عروضها: عرض كارنيفال، والذي بدأ اليوم، ومن المقرر أن يستمر حتى السبت، السابع عشر من يوليو، للعام 2021م، كما أعلنت عن أنظمة تسهيلات الدفع، طوال فترة عروض الكرنفال، فأليكم التفاصيل.
عروض كارفور كارنيفال بيوليو:
جاءت العروض: عروض كارنيفال لشهر يوليو مختلفة، ومتنوعة، وتضم العديد من المنتجات، منها: الإلكترونيات، والأجهزة الكهربائية، هذا بالإضافة، لعروض على المنتجات الغذائية المختلفة، والأثاث، وعروض على الأدوات الرياضية أيضا، وكذلك ألعاب الأطفال، كما جاءت الخصومات من كارفور، تشمل خصومات الملابس، خاصة الملابس الصيفية، تلك الخاصة بالبحر، والأواني، وأدوات المطبخ المختلفة، وجاء كذلك من ضمن العروض: عروض على المنظفات، والورقيات. جدير بالذكر أن كارفور، كانت قد أعلنت أيضا اليوم، عن أنظمة تسهيلية للدفع، ستستمر أيضا خلال فترة، عروض كارنيفال، لتنتهي ال17 من يوليو، وجاءت أنظمة السداد، أما من خلال بنك الCIB، أو عبر فاليو.
عروض كارفور على الإلكترونيات لهذا الشهر:
جاءت عروض كارفور كارنيفال بيوليو، على الإلكترونيات متنوعة، ومنها:
- هاتف ايفون 11، وبخصم 9%، من ليأتي ب13999، بدلا من 15499.
- هاتف سامسونج جالاكسي A32، جاء ب4199، بدلا من 4480.
- هاتف جالاكسي A02، جاء ب1888، بدلا من 1979 وبخصم 5%.
- هاتف Note 20 Ultra، وبخصم 10%، فجاء ب16499، بدلا من 18499.
- كذلك ومن ضمن خصومات كارفور كارنيفال بيوليو، جوال ILA E3، وبخصم 11%، ليأتي ب1199، بدلا عن 11350، ويأتي معه كارت ميموري هدية.
- موبايل نوكيا 5.4، جاء ب2999، بدلا من 3449، وبخصم 13%.
- لاب توب Accer، وبخصم 4%، ب10888، بدلا من 11399، وآخر بخصم 7%، ب6999، بدلا من 7499.
- لاب توب لينوفو، ب8499، وآخر بخصم 4%، فجاء ب5199، بدلا من 5499، وآخر ب12899، وآخر بخصم 5%، فجاء ب7299، بدلا من 7699.
- لاب توب hp، بخصم 6%، ب10499، بدلا من 11199، وآخر بخصم 11%، ب7499، بدلا من 8499.
- كاميرا كامون ب6499.
- هاتف A40، بخصم 14%، ب1899، بدلا من 2222.
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