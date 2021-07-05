عروض كارفور كارنيفال بيوليو تعرف على أحدث عروض كارفور 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - عروض كارفور كارنيفال بيوليو ، أحدث العروض، المقدمة من قبل مولات كارفور الشهيرة، لشهر يوليو، ولعيد الأضحى، وهو ما سنعرضه لكم، عبر هذه المقالة، المقدمة عبر موقع مصر فايف الإخباري. فدائما ما تفاجأ كارفور، عملائها بالعروض، وذلك للتسهيل على العملاء، وقد جاء هذا الشهر: شهر يوليو، ملئ بالعروض، حيث قد أعلنت كارفور، قبيل نهاية شهر يونيو، عن أول عروضها لشهر يوليو: عرض كلنا واحد، هذا الذي سيستمر حتى 30 يوليو، وها هي تعلن عن ثاني عروضها: عرض كارنيفال، والذي بدأ اليوم، ومن المقرر أن يستمر حتى السبت، السابع عشر من يوليو، للعام 2021م، كما أعلنت عن أنظمة تسهيلات الدفع، طوال فترة عروض الكرنفال، فأليكم التفاصيل.

عروض كارفور كارنيفال بيوليو:

جاءت العروض: عروض كارنيفال لشهر يوليو مختلفة، ومتنوعة، وتضم العديد من المنتجات، منها: الإلكترونيات، والأجهزة الكهربائية، هذا بالإضافة، لعروض على المنتجات الغذائية المختلفة، والأثاث، وعروض على الأدوات الرياضية أيضا، وكذلك ألعاب الأطفال، كما جاءت الخصومات من كارفور، تشمل خصومات الملابس، خاصة الملابس الصيفية، تلك الخاصة بالبحر، والأواني، وأدوات المطبخ المختلفة، وجاء كذلك من ضمن العروض: عروض على المنظفات، والورقيات. جدير بالذكر أن كارفور، كانت قد أعلنت أيضا اليوم، عن أنظمة تسهيلية للدفع، ستستمر أيضا خلال فترة، عروض كارنيفال، لتنتهي ال17 من يوليو، وجاءت أنظمة السداد، أما من خلال بنك الCIB، أو عبر فاليو.

عروض كارفور على الإلكترونيات لهذا الشهر:

جاءت عروض كارفور كارنيفال بيوليو، على الإلكترونيات متنوعة، ومنها: