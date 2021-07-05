بالطبل البلدي والمزمار أهالي قرية بالشرقية يستقبلون وفد لجنة الشباب بالبرلمان 

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استقبل أهالي قرية كفر أبو الديب بالشرقية، وفد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بالطبل والمزمار البلدى، إحتفالا بزيارة الوفد للقرية مسقط رأس النائب خالد بدوى عضو اللجنة.

دوت الخليج

وفد الشباب والرياضة يزور قرية «كفر أبو ديب» بالشرقية

وأشاد وفد اللجنة برئاسة الدكتور محمود حسين، بدور النائب خالد بدوى رئيس مجلس ادارة مركز شباب كفر ابو الديب في تطوير مركز الشباب وأهتمامه بالشباب وأبناء قريته، وهو ما رد عليه النائب خالد بدوي قائلا :" لا اعتبر نفسي مسئول عن مركز شباب ابو الديب فقط، ولكني حريص علي حل مشاكل جميع مراكز شباب الدائرة".

كما زار الوفد البرلماني برئاسة الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، نادى هيهيا الرياضي، واستمع الوفد البرلماني لعدد من المشاكل المتعلقة بوجود خلافات علي أرض نادي هيهيا.

كما زار الوفد البرلمانى، مركز شباب ههيا، حيث استمع الوفد للواء عصام أبو المجد النائب السابق ورئيس مجلس إدارة مركز الشباب، حول مراحل تطوير المركز وإنشاء ملعب قانوني وحمام سباحة، وهو الأمر الذي لاقي اشادة من أعضاء الوفد البرلماني.

وكيل وزارة الشباب والرياضة: الاتجاه لدى المديرية حاليا هو البحث عن آليات لجذب الشباب

من جانبه قال الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، إن الاتجاه لدى المديرية حاليا هو البحث عن آليات لجذب الشباب لمراكز الشباب، بالإضافة إلى الفكر الاستثماري في بعض الأنشطة لاسيما في ظل قلة الموارد المالية، مستشهًدا بمركز شباب أبو حماد، حيث جاري إنشاء حمام سباحة وقاعة أفراح مفتوحة، وكذلك إنشاء محلات فرع بنك، ما سيؤدى الي رفع القيمة التسويقية للمكان وبالتالي وجود عائد.

ويضم الوفد كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، والنائب ثروت سويلم وكيل اللجنة، والنائب حسام غالي، أمين سر اللجنة، والنواب درويش مرعي، وأسامة عبدالعاطي، وخالد بدوي، وحازم أمام، والنائبة إيمان العجوز، وهادية حسني، وولاء عبدالفتاح، وابراهيم عبداللطيف أمين اللجنة.