الكونغولي مالانجو يرفض عرض بيراميدز

رفض الكونغولي مالانجو مهاجم الرجاء المغربي الإنضمام لفريق بيراميدز في فترة الإنتقالات الحالية رغم جدية الفريق السماوي في التعاقد مع اللاعب ضمن انتقالات الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويرجع رفض مالانجو الإنضمام لنادي بيراميدز بسبب ضعف الشعبية الجماهيرية للنادي السماوي داخل مصر والقارة الإفريقية .

مالانجو يرفض عرض بيراميدز

يذكر أن أكثر من نادي مصري يسعى للتعاقد مع اللاعب أبرزهم الزمالك الذي قطع شوطا كبيرا من المفاوضات مع مسئولي الرجاء المغربي للإستفادة بخدمات اللاعب الكونغولي بموسم الإنتقالات المقبلة.

تصريحات حسين لبيب مع الزمالك

على جانب أخر أكد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك أن النادي يضع مبالغ كبيرة في حالة طلب بعض الأندية التعاقد معهم وذلك من أجل غلق الباب أمام رحيلهم عن القلعة البيضاء وذلك خلال لقاء تلفزيوني ويرصد دوت الخليج أبرز التصريحات.

- كارتيرون طلب تدعيم الفريق ببعض المراكز منها مهاجم وظهير أيمن

- اتفقنا مع اشرف بن شرقي على تجديد تعاقده ويتبقى مناقشة الأرقام

- مفيش حد ميتمناش وجود رمضان صبحي في فريقه

- أي لاعب سيطلبه كارتيرون سنتعاقد معه مباشرة

- فرجاني ساسي منقطع عن التدريبات لمدة 40 يوم بدون اعتذار وبعدم احترام للفريق

- نضع أرقام كبيرة في انتقالات اللاعبين لغلق باب رحيلهم عن الزمالك

- هناك 16 قضية في الفيفا على الزمالك وديون النادي بلغت 17 مليون دولار

- والتر هودج عفريت ونتمنى تجديده ، وسنمنح اوجستي الجنسية الزملكاويه

- محمد محسن كان موقع للأهلي من 9 شهور والزمالك لن يقف ع أي لاعب

- أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لم يتأخر عن أي طلب لنادي الزمالك

- اللي هيدوس على طرف للزمالك هناخد حقنا منه بالإلتزام

- نادي الزمالك لا يحصل على حقه تسويقيا

- انتخابات الزمالك ستقام الفترة مابين15 اغسطس لـ15

الزمالك يقف تدريباته بعد تأجيل غزل المحلة

وأوقف الزمالك تدريباته استعدادا للقاء غزل المحلة المقرر له مساء يوم ٣ أغسطس المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز والتي تم تأجيلها اليوم بقرار من اتحاد الكرة المصري، حيث كانت مقررة إقامتها غدا الإثنين.

تصريحات حسين لبيب رئيس الزمالك

وانتظم إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق مران اليوم الأحد بحضور الجهاز المعاون له.

وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية والخططية لتطبيقها في تدريب امس