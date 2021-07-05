/639090/الزمالك-ينهي-ملف-تجديد-بن-شرقي-خلال-أسبوع

أعلن حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير الزمالك ، أنه عقد جلسة مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق خلال الساعات الأخيرة أتفق خلالها على تلبية طلبات اللاعب المالية خلال أسبوع من أجل تمديد عقده مع الفريق الأبيض، ويكشف دوت الخليج التفاصيل.

وينتهي عقد اللاعب مع الزمالك نهاية الموسم المقبل ولكن مسئولو النادي الأبيض يرغبون في حسم هذا الملف بالفترة الحالية.

الزمالك ينهي ملف تجديد بن شرقي خلال أسبوع

وكان الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق أشاد في أكثر من مناسبة بالإمكانيات الفنية والبدنية للاعب.

كشف حساب الزمالك في الدوري قبل 7 جولات من النهاية

بدأت اللقاءات التي حافظ فيها الزمالك على شباكه نظيفة بمباراة المقاولون العرب في الجولة الأولى من بطولة الدوري وفاز الفريق بهدفين نظيفين.. ثم لقاء سموحة في الجولة الثالثة وفاز الفريق بهدفين نظيفين، وفي الجولة السادسة فاز الزمالك على طلائع الجيش بثلاثة أهداف نظيفة.

الزمالك يحافظ على نظافة شباكة

وفي الجولة السابعة، فاز الفريق على المصري بهدف نظيف، وفي الجولة الثامنة فاز على الجونة بنفس النتيجة، وفي الجولة التاسعة تعادل مع أسوان بدون أهداف .

وفي مباراة الاتحاد السكندري، التي أقيمت بالجولة الـ 12 ، حقق الفريق الفوز بهدفين نظيفين، وفي الجولة الـ 14 ، تعادل الفريق مع الجونة بدون أهداف وفي الجولةالـ 15 فاز على سيراميكا بهدفين نظيفين .

ثم جاءت مباراة الانتاج الحربي في الجولة الـ 16، وفاز الفريق بهدفين نظيفين، ثم تعادل مع الجونة بدون أهداف في الجولة الـ 25 ، ثم فاز على أسوان بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الـ 26 وأخيرا فاز على مصر المقاصة بهدف نظيف في الجولة 27 للدوري.

تصريحات حسين لبيب رئيس الزمالك

أكد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك أن النادي يضع مبالغ كبيرة في حالة طلب بعض الأندية التعاقد معهم وذلك من أجل غلق الباب أمام رحيلهم عن القلعة البيضاء وذلك خلال لقاء تلفزيوني ويرصد دوت الخليج أبرز التصريحات. - كارتيرون طلب تدعيم الفريق ببعض المراكز منها مهاجم وظهير أيمن - اتفقنا مع اشرف بن شرقي على تجديد تعاقده ويتبقى مناقشة الأرقام - مفيش حد ميتمناش وجود رمضان صبحي في فريقه - أي لاعب سيطلبه كارتيرون سنتعاقد معه مباشرة - فرجاني ساسي منقطع عن التدريبات لمدة 40 يوم بدون اعتذار وبعدم احترام للفريق - نضع أرقام كبيرة في انتقالات اللاعبين لغلق باب رحيلهم عن الزمالك - هناك 16 قضية في الفيفا على الزمالك وديون النادي بلغت 17 مليون دولار - والتر هودج عفريت ونتمنى تجديده ، وسنمنح اوجستي الجنسية الزملكاويه - محمد محسن كان موقع للأهلي من 9 شهور والزمالك لن يقف ع أي لاعب - أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لم يتأخر عن أي طلب لنادي الزمالك - اللي هيدوس على طرف للزمالك هناخد حقنا منه بالإلتزام - نادي الزمالك لا يحصل على حقه تسويقيا - انتخابات الزمالك ستقام الفترة مابين15 اغسطس لـ15