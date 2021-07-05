عاجل.. إثيوبيا تخطر مصر رسميا ببدء الملء الثانى لسد النهضة

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، اليوم الإثنين، خطابًا رسميًا من نظيره الإثيوبى يفيد ببدء بلاده فى عملية الملء للعام الثانى لخزان سد النهضة.





وبحسب بيان لوزارة الرى، وجه وزير الموارد المائية والرى، خطاب رسمى إلى الوزير الإثيوبى لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادى الذى يعد خرقًا صريحًا وخطيرًا لاتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية التى تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذى تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الإضرار بها. وأرسلت وزارة الخارجية، كذلك الخطاب الموجه من وزير الموارد المائية والرى، إلى الوزير الإثيوبى، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس، والذى سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة يوم الخميس، بهذا التطور الخطير والذى يكشف مجددًا عن سوء نية إثيوبيا وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعى مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا السد على دولتى المصب، وهو الأمر الذى سيزيد من حالة التأزم والتوتر فى المنطقة، وسيؤدى إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الاقليمى والدولى.

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