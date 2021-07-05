حمادة هلال فى حوار لـ«دوت الخليج»: الجمهور نصفنى بنسبة مشاهدة مسلسل «المداح».. وهاقدم أغاني دينية.. وأحمد بدير أحسن ممثل فى مصر

/639091/حمادة-هلال-فى-حوار-لـتحيا-مصر-الجمهور-نصفنى-بنسبة-مشاهدة-مسلسل-المداح-وهاقدم-أغاني-دينية-وأحمد-بدير-أحسن-ممثل-فى-مصر
فتح الفنان قلبه لـ "دوت الخليج" ليحدثها عن تجربته في التمثيل، ومشاركته في السباق الرمضاني بمسلسل "المداح"، ومدي استفادته من الوقوف امام الفنان احمد بدير، وسر اختياره للفنان احمد وفيق للقيام بدور الشيطان ، والمطرب مسلم لأغنية فك السحرفي المسلسل، كما تحدث عن استعداده لتقديم اغاني دينية في الفترة القادمة،وعن قرب طرحه لاغنية جديدة علي غرار أغنية "أشرب شاي".
دوت الخليج
حوار دوت الخليج مع الفنان حمادة هلال
والي نص الحوار:
**في البداية حدثني عن فكرة مسلسل "المداح" ؟
- فكرة مسلسل "المداح" موجودة داخلى منذ 6 سنوات وحلمت كثيراً بتنفيذها إلى أن خرجت للنور فى موسم رمضان الماضى مع المخرج العبقرى أحمد سمير فرج، الذى يمتلك رؤية إخراجية كبيرة.
**حقق العمل نجاحاً كبيراً خلال موسم رمضان الماضى .. هل توقعت ذلك النجاح؟
تخوفت كثيراً قبل تقديم العمل و لكنى قدمته بكل صدق، وجاءت ردود الأفعال رائعة من الجمهور العظيم الذى أشاد بالعمل و الأداء المميز، مكافأة للتعب الذى بذله كل فريق العمل و المخرج أحمد سمير فرج.
** لماذا اخترت اسم "صابر المداح" تحديداً ليكون عنوان شخصيتك بالمسلسل ؟
لأن كل شخص له نصيب من إسمه، و قد كان صابرًا على أشياء كثيرة حدثت له خلال حياته اليومية.
**وكيف استعددت لتقديم شخصية "الشيخ صابر" فى المداح ؟
بذلت مجهودًا كبيرًا أثناء تحضيرى لشخصية "صابر المداح"، لأن هناك الكثير من الشخصيات المشابهة لها في الواقع، ولكنها ليست تجسيدا لشخصية حقيقية كما أشيع.
** وما أصعب ما واجهك فى تقديم «صابر المداح» ؟
- الأصعب تمثيل الشخصية نفسها، فهناك صعوبة في تحولات صابر من الخير إلى الشر، فالتمثيل كان على الشعرة، لأن هناك فارق بين الأفورة والتمثيل الحقيقى.
** ماهى أصعب المشاهد أثناء تصوير العمل ؟
أعتبر جميع مشاهد المداح صعبة، ولكن هناك مشهدين متعبين جدا، المشهد الأول في الحلقة الأولي مع البنت المسحورة وكيفية قراءة الرؤية الشرعية لها، ولذلك قابلت عدد من الأشخاص المختصين وقت تحضيري للشخصية للتعلم منهم، والمشهد الثاني كان في الحلقة الأخيرة، حيث كنت بتحرق بجد من النار وبعد انتهاء المشهد وجدت أثار للحروق في ذراعي.
** قدمت رباعيات دينية قصيرة خلال أحداث "المداح" ..فهل كان ذلك مقصوداً منك حتي لا تحصر فكرة العمل فى أنه مسلسل غنائى ؟
الجمهور أعتقد أن "المداح" مسلسل دينى قبل عرضه ولكننا فاجأنا الجميع بأنه مسلسل درامى متكامل يتحدث عن الصراع بين الخير والشر، وحققت أحدى أغنيات العمل "حبال الشر" نسبة استماع عالية على مواقع التواصل الإجتماعى.
** لماذا فضلت إختيار المطرب "مسلم" ليقدمها ؟
أخترت المطرب "مسلم" ليقدم هذه الأغنية أثناء قيامى بعمل سحر لحبيبتى بهدف إفساد حفل زفافها بأحد مشاهد العمل ، لأنه مطرب موهوب و مميز و أحب صوته جدا.
** هل من الممكن أن يقدم الفنان حمادة هلال مجموعة من الأغانى الدينية خلال الأيام القادمة ؟
ليس لدى مانع وسأقوم بذلك خلال الفترة القادمة، فانا أسعى دائماً إلى تقديم الفن بكل أشكاله من خلال أغنياتى، وأرفض فكرة تصنيف الأغانى بمسميات مثل أغنية دينية، وأخري رومانسية أو درامية فالجميع يندرج تحت عنوان "الفن".
وماذا عن إختيار الفنان أحمد وفيق ليقدم دور "الشيطان" معك داخل العمل ؟
الفنان أحمد وفيق ممثل موهوب ومحترف،و وقفت أمامه للمرة الأولى خلال "المداح"، ولكنه قدم شخصية الشيطان بشكل بسيط و رائع وأتقدم إليه بالشكر على المشاركة في العمل.
** هل تعتبر العمل نقلة فى مشوارك الفنى ؟
بالفعل كان تجربة مهمة واستفدت منها بشكل كبير وأتمنى أن استمر بهذا الشكل فى أعمالى الفنية القادمة.
حماد هلال: أحمد بدير أهم ممثل مصري
** ماذا عن تعاونك مع الفنان مع الفنان أحمد بدير ؟
تمنيت أن تكون جميع مشاهدى بالعمل معه لأنه "طاقة إيجابية" ودعمنى بشكل كبير لأقدم هذا الأداء الذى أشاد به الجمهور، وأعتبره من أهم الممثلين فى مصر.
** هل هناك خطة لتقديم جزء ثانى من "المداح" ؟
ليه لأ، ولكن يشترط أن يكون ورق العمل جيد جداً.
وماهى أعمالك القادمة ؟
أستعد لتقديم أٔغنية جديدة مختلفة على طريقة أغنية "أشرب شاى" و لكن بشكل جديد ومختلف تماما.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حمادة هلال فى حوار لـ«دوت الخليج»: الجمهور نصفنى بنسبة مشاهدة مسلسل «المداح».. وهاقدم أغاني دينية.. وأحمد بدير أحسن ممثل فى مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.