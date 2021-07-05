حمادة هلال فى حوار لـ«دوت الخليج»: الجمهور نصفنى بنسبة مشاهدة مسلسل «المداح».. وهاقدم أغاني دينية.. وأحمد بدير أحسن ممثل فى مصر

/639091/حمادة-هلال-فى-حوار-لـتحيا-مصر-الجمهور-نصفنى-بنسبة-مشاهدة-مسلسل-المداح-وهاقدم-أغاني-دينية-وأحمد-بدير-أحسن-ممثل-فى-مصر

فتح الفنان قلبه لـ "دوت الخليج" ليحدثها عن تجربته في التمثيل، ومشاركته في السباق الرمضاني بمسلسل "المداح"، ومدي استفادته من الوقوف امام الفنان احمد بدير، وسر اختياره للفنان احمد وفيق للقيام بدور الشيطان ، والمطرب مسلم لأغنية فك السحرفي المسلسل، كما تحدث عن استعداده لتقديم اغاني دينية في الفترة القادمة،وعن قرب طرحه لاغنية جديدة علي غرار أغنية "أشرب شاي".

دوت الخليج

حوار دوت الخليج مع الفنان حمادة هلال

والي نص الحوار:

**في البداية حدثني عن فكرة مسلسل "المداح" ؟

- فكرة مسلسل "المداح" موجودة داخلى منذ 6 سنوات وحلمت كثيراً بتنفيذها إلى أن خرجت للنور فى موسم رمضان الماضى مع المخرج العبقرى أحمد سمير فرج، الذى يمتلك رؤية إخراجية كبيرة.

**حقق العمل نجاحاً كبيراً خلال موسم رمضان الماضى .. هل توقعت ذلك النجاح؟

تخوفت كثيراً قبل تقديم العمل و لكنى قدمته بكل صدق، وجاءت ردود الأفعال رائعة من الجمهور العظيم الذى أشاد بالعمل و الأداء المميز، مكافأة للتعب الذى بذله كل فريق العمل و المخرج أحمد سمير فرج.

** لماذا اخترت اسم "صابر المداح" تحديداً ليكون عنوان شخصيتك بالمسلسل ؟

لأن كل شخص له نصيب من إسمه، و قد كان صابرًا على أشياء كثيرة حدثت له خلال حياته اليومية.

**وكيف استعددت لتقديم شخصية "الشيخ صابر" فى المداح ؟

بذلت مجهودًا كبيرًا أثناء تحضيرى لشخصية "صابر المداح"، لأن هناك الكثير من الشخصيات المشابهة لها في الواقع، ولكنها ليست تجسيدا لشخصية حقيقية كما أشيع.

** وما أصعب ما واجهك فى تقديم «صابر المداح» ؟

- الأصعب تمثيل الشخصية نفسها، فهناك صعوبة في تحولات صابر من الخير إلى الشر، فالتمثيل كان على الشعرة، لأن هناك فارق بين الأفورة والتمثيل الحقيقى.

** ماهى أصعب المشاهد أثناء تصوير العمل ؟

أعتبر جميع مشاهد المداح صعبة، ولكن هناك مشهدين متعبين جدا، المشهد الأول في الحلقة الأولي مع البنت المسحورة وكيفية قراءة الرؤية الشرعية لها، ولذلك قابلت عدد من الأشخاص المختصين وقت تحضيري للشخصية للتعلم منهم، والمشهد الثاني كان في الحلقة الأخيرة، حيث كنت بتحرق بجد من النار وبعد انتهاء المشهد وجدت أثار للحروق في ذراعي.

** قدمت رباعيات دينية قصيرة خلال أحداث "المداح" ..فهل كان ذلك مقصوداً منك حتي لا تحصر فكرة العمل فى أنه مسلسل غنائى ؟

الجمهور أعتقد أن "المداح" مسلسل دينى قبل عرضه ولكننا فاجأنا الجميع بأنه مسلسل درامى متكامل يتحدث عن الصراع بين الخير والشر، وحققت أحدى أغنيات العمل "حبال الشر" نسبة استماع عالية على مواقع التواصل الإجتماعى.

** لماذا فضلت إختيار المطرب "مسلم" ليقدمها ؟

أخترت المطرب "مسلم" ليقدم هذه الأغنية أثناء قيامى بعمل سحر لحبيبتى بهدف إفساد حفل زفافها بأحد مشاهد العمل ، لأنه مطرب موهوب و مميز و أحب صوته جدا.

** هل من الممكن أن يقدم الفنان حمادة هلال مجموعة من الأغانى الدينية خلال الأيام القادمة ؟

ليس لدى مانع وسأقوم بذلك خلال الفترة القادمة، فانا أسعى دائماً إلى تقديم الفن بكل أشكاله من خلال أغنياتى، وأرفض فكرة تصنيف الأغانى بمسميات مثل أغنية دينية، وأخري رومانسية أو درامية فالجميع يندرج تحت عنوان "الفن".

وماذا عن إختيار الفنان أحمد وفيق ليقدم دور "الشيطان" معك داخل العمل ؟

الفنان أحمد وفيق ممثل موهوب ومحترف،و وقفت أمامه للمرة الأولى خلال "المداح"، ولكنه قدم شخصية الشيطان بشكل بسيط و رائع وأتقدم إليه بالشكر على المشاركة في العمل.

** هل تعتبر العمل نقلة فى مشوارك الفنى ؟

بالفعل كان تجربة مهمة واستفدت منها بشكل كبير وأتمنى أن استمر بهذا الشكل فى أعمالى الفنية القادمة.

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** ماذا عن تعاونك مع الفنان مع الفنان أحمد بدير ؟

تمنيت أن تكون جميع مشاهدى بالعمل معه لأنه "طاقة إيجابية" ودعمنى بشكل كبير لأقدم هذا الأداء الذى أشاد به الجمهور، وأعتبره من أهم الممثلين فى مصر.

** هل هناك خطة لتقديم جزء ثانى من "المداح" ؟

ليه لأ، ولكن يشترط أن يكون ورق العمل جيد جداً.

وماهى أعمالك القادمة ؟

أستعد لتقديم أٔغنية جديدة مختلفة على طريقة أغنية "أشرب شاى" و لكن بشكل جديد ومختلف تماما.