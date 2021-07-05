/639093/أرقام-أشرف-بن-شرقي-مع-الزمالك-في-هذا-الموسم-بالدوري

حافظ المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على صدارة هدافي فريق القلعة البيضاء في بطولة الدوري الممتاز، ويرصد دوت الخليج أرقام بن شرقي مع الزمالك في بطولة الدوري الممتاز.

ونجح بن شرقي في هز شباك المنافسين في ١٢ مناسبة وذلك بعد أن خاض الزمالك ٢٧ جولة من عمر مسابقة الدوري.

فقد سجل بن شرقي ١٢ هدفا مع الفريق في الدوري أمام كل من: مصر المقاصة، والمقاولون العرب وسموحة وإنبي (هدفين) وأمام سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي، وبيراميدز والمصري هدفاً .

أرقام بن شرقي الفردية

وشارك أشرف بن شرقي في ٢٥ مباراة في بطولة الدوري حتى الآن، حيث سجل ١٢ هدفاً وصنع ٤ أهداف، وحصل على ٤ بطاقات صفراء، في هذا الموسم.

ويحتل الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز برصيد ٦١ نقطة وذلك بعد أن خاض الأبيض ٢٧ مباراة، فاز في ١٨ مواجهة، وتعادل في ٧ مباريات، وخسر مرتين، وسجل الأبيض ٤٨ هدفاً، وتلقت شباكه ١٨ هدفاً.

أرقام طارق حامد وزيزو

لعب زيزو مع الفريق 26 مباراة بواقع 2107 دقائق، وأحرز 6 أهداف في مرمى كل من: الاتحاد السكندري والبنك الأهلي والمصري وأسوان (هدفين) والمقاصة .

بينما لعب طارق حامد 25 مباراة بواقع 2144 دقيقة.. وأحرز مع الفريق هدفا وحيدا في الدقيقة 42 بمرمى سموحة، في المباراة التي فاز بها الزمالك بهدفين مقابل هدف يوم 6 مايو الماضي.

وحصل لاعبو الزمالك على راحة سلبية لمدة 11 يوما ، بعد تأجيل مباراة غزل المحلة والتي تقرر أن تقام يوم 3 أغسطس المقبل في إطار الجولة رقم 28 من منافسات بطولة الدوري.

تصريحات كارتيرون عن تأجيل الزمالك وغزل المحلة

أكد باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك على احترام قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة والتي كان من المقرر إنطلاقها في تمام التاسعة من مساء الغد على ملعب الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الممتاز.