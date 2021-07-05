/639098/مصطفى-بكري-يتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-توقف-الصحف-المسائية-الحكومية

تقدم النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بشأن توقف الصحف المسائية، مطالبا بإحالته إلى لجنة الثقافة والإعلام.

مصطفى بكري: قرار الإغلاق جاء رغم نجاح الصحيفتين

وأشار النائب مصطفى بكري في طلب الإحاطة إ‘لى أن الهيئة الوطنية للصحافة أصدرت قرار في 4/7/2021 ، ووافق عليها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بإغلاق صحيفتين المساء والأهرام المسائي رغم نجاح الصحيفتين من الناحيتين التوزيعية والإعلانية.

وتسائل النائب مصطفى بكري في طلب الإحاطة عن الأسباب التي دفعت إلى هذا القرار، متسائلا أيضا عن مصير الزملاء الاعلامييين والصحفيين ، والاداريين العاملين بالصحيفتين.

وطالب بكري بحضور رئيس المجلس الأعلى للإعلام ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة اجتماع اللجنة.