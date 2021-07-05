ويتلقى اللاعب الأن العلاج بأحد المراكز الطبية المتخصصة بسبب إجرائه لعملية جراحية في الركبة.

الزمالك يحسم مصير الإيفواري رزاق سيسية

وحقق اللاعب نجاحات عديدة خلال الموسم الحالي مع نادي الإتحاد السكندري، والذي شارك معه على سبيل الإعارة.

وشهد نادي الزمالك اليوم الأثنين 5/7/2021 العديد من الأخبار والأحداث الرياضية ، ويستعرض دوت الخليج نشرة أخبار الزمالك وأبرزها استعراض أرقام الفارس الأبيض في الدوري و حكم باتشيكو النهائي، بجانب تصريحات حسين لبيب وعمرو أدهم.

كشف حساب الزمالك في الدوري.. قبل 7 جولات من النهاية

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في بطولة الدوري الممتاز حتى الآن 27 مباراة وتتبقى له 7 لقاءات.

وحصد الزمالك من هذه المباريات 61 نقطة، احتل بها المركز الأول، وذلك من خلال الفوز في 18 مباراة والتعادل في 7 لقاءات ولم يخسر سوى مباراتين.. بينما أحرز لاعبوه 48 هدفا ودخلت مرماه 18 هدفا.

وفاز الزمالك في 18 مباراة هي كالتالي:

مباراتان على كل من: سموحة وإنبي وطلائع الجيش والمصري والمقاصة “.. ومباراة واحدة على كل من: المقاولون والجونة والاتحاد وسيراميكا والإسماعيلي والإنتاج الحربي وأسوان والبنك الأهلي.

وتعادل الزمالك في 7 مباريات أمام كل من: أسوان ووادي دجلة والمقاولون وبيراميدز (مباراتان) والأهلي والجونة . بينما خسر الفريق مباراتي غزل المحلة والأهلي.

وتتبقى للفريق في بطولة الدوري مواجهة كل من: غزل المحلة والاتحاد والإسماعيلي ووادي دجلة وسيراميكا والإنتاج الحربي والبنك الأهلي

عمرو أدهم يؤكد: الفيفا وفر للزمالك ٧٥٪ من إجمالي المبلغ في قضية باتشيكو

أكد عمرو أدهم عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أن جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق طالب الفيفا بمبلغ مليون و ٧٠٠ ألف يورو في القضية التي رفعها ضد نادي الزمالك كما طالب مساعداه بمبلغ ٣٢٠ ألف يورو، وهو ما يعني أن إجمالي المديونية على الزمالك يقدر ب ٢ مليون يورو وفقا لعقودهم ( ما يعادل ٢ مليون و ٥٠٠ ألف دولار من إجمالي المديونية للزمالك).