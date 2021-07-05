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النائب محمد فريد بالجلسة العامة يطالب بربط السنة المالية بالميلادية

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تحدث النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون المالية والاقتصادية والشئون التشريعية عن مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة. 

دوت الخليج

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محمد فريد يقترح الابقاء على نص القانون كما جاء من الحكومة

وقال عضو مجلس الشيوخ، محمد فريد:” اقترح الإبقاء على النص كما قدمته الحكومة، والخاص بذكر:" تبوب وفقًا لكلًا من البرامج  والتسليف الاقتصادي والوظيفي، والتسليف الإدارى، لأمه فى حالة ذكر البرامج والأداء ييسر عملية العرض والتبويب وسيجعلها أكثر اتساقًا ووضوحًا”.

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وطالب عضو مجلس الشيوخ، محمد فريد بضرورة أن يكون هناك تحول بعد عدد معين من السنين، وذلك لضبط السنة المالية، حتى تكون مرتبطة مع السنة الميلادية، لأن هذا ييسر علينا فى مسألة البرامج والأداء، أولًا:" تحديد المخصصات اللازمة لهذه البرامج، تحديد مؤشرات الأداء وقياسها بصورة أفضل، بالإضافة إلى أن الجهات الموازنية المختلفة تقدر تحدد الاستخدامات والموارد الخاص بها بصورة أوقع، وهو ما سيؤدى إلى المزيد من الانضباط المالى ودمج الاقتصاد الوطني مع الاقتصاد العالمى.

أرجو الإبقاء على فكرة البرامج، ونأمل أن نعيد التحول بالنسبة للسنة المالية تبدأ وتنتهى مع السنة الميلادية.   

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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