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وقعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، بهدف "القضاء علي الأمية في مصر " والذي يستهدف تعزيز التعاون بين الجانبين للقضاء على الأمية في مصر.

دوت الخليج

بروتوكول تعاون بين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والهيئة العامة لتعليم الكبار

مثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في توقيع البروتوكول النائب عمرو يونس عضو مجلس النواب وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومثل الهيئة العامة لتعليم الكبار الدكتور عاشور عمري رئيس هيئة تعليم الكبار، والذي أشاد بدور القيادة السياسية ودعم الرئيس السيسي للهيئة وتكليفه لشباب الخريجين " الخدمة العامة " لمحو الأمية، وقال أن مصر بها حوالي ١٧ مليون مواطن يعانون من الأمية مطلوب أن نعمل جميعاً علي محو أميتهم. وطالب عاشور بعمل حوار مجتمعي بين التنسيقية وكافة جهات المجتمع للخروج بمشروع قانون موحد للقضاء على الأمية.

النائب عمرو يونس: دولة بحجم مصر لا يجب أن يكون بها أمية

ووجه النائب عمرو يونس، عضو مجلس النواب، وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر إلي رئيس هيئة تعليم الكبار علي الإستضافة، مؤكدا أن دولة بحجم مصر لا يجب أن يكون بها أمية ومن المفترض أن نتجه لمحو الأمية الإلكترونية، وليس أمية القرأة والكتابة، وأوضح النائب عمرو يونس أن التنسيقية سوف تبذل مجهود ضخم للقضاء على الأمية في وقت قصير.

من جانبها هنأت النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الشعب المصري بمناسبة ثورة ٣٠ يونيو وقالت أنه بسبب الأمية وجدت جماعة الإخوان الإرهابية بيئة خصبة لنشر سمومهم داخل الشعب المصري وأن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تضم مختلف التوجهات السياسية، وضربت مثالا للتعاون برغم اختلاف توجهات أعضائها السياسية.

طارق الخولى: مصر خلال الجمهورية الجديدة قطعت شوطاً كبيراً في مكافحة الفقر

وأضاف النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب، إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حريصة علي توقيع البروتوكول لأن مصر خلال الجمهورية الجديدة قطعت شوطاً كبيراً في مكافحة الفقر والقدرة علي تقذيمه من خلال مبادرات حياة كريمة بالإضافة لقيام الدولة بالعديد من المبادرات الرئاسية لمواجهة الأمراض علي سبيل المثال وليس الحصر ( ڤيروس سي ) والقضاء عليه ويتبقي أمامنا تحدي مكافحة الأمية وستسعي جميع الأطراف لمكافحتها والقضاء عليها تماما ، وأكد أن هذا اللقاء وتوقيع البروتوكول بداية لتعاون مثمر بين التنسيقية والهيئة.

واوضحت النائبة رشا كليب عضو مجلس النواب ان محاور الموازنة المخصصة لهيئة تعليم الكبار، ودور الهيئة في تنمية مواردها المالية ، وطبيعة التشبيكات والشراكات التي تعقدها الهيئة مع منظمات المجتمع المدني بهدف القضاء علي البطالة.

وأضاف النائب علاء مصطفي عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن الهدف من البروتوكول هو التصدي لأحد أهم الملفات التي يمكن أن تمس الأمن القومي المصري ، لأن الأمية تعتبر بمثابة تربة خصبة لبث بذور الأفكار الهدامة في جسد الدولة المصرية، وأن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تمتلك الأفكار والأدوات التي يمكننا من خلالها العمل على هذا الملف بهدف الوصول بمعدلات الأمية لأقل مستوياتها في أقرب وقت.

وعلي هامش اللقاء دعا الدكتور عاشور عمري وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حضور لقاء مع مديري فروع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

حضر مراسم توقيع البروتوكول كلا من الدكتور عاشور عمري رئيس هيئة تعليم الكبار ، واللواء كمال سعودي نائب رئيس هيئة تعليم الكبار، والنائب عمرو يونس عضو مجلس النواب وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائب طارق الخولي، والنائبة رشا كليب أعضاء مجلس النواب ، والنائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ، وكلا من أعضاء التنسيقية أحمد نصرالله، ومؤمن السيد ، سالي أبو النصر، شيرين فتحي ، أحمد أسامة ، وعدد من قيادات الهيئة العامة لتعليم الكبار.