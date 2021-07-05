تاج الدين: الرئيس قدم الدعم اللازم لتصنيع لقاح كورونا ومتحور دلتا غير موجود

جدة - نرمين السيد - أكد مستشار الرئيس لشئون الصحة الدكتور محمد عوض تاج الدين، اليوم الإثنين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قدم الدعم اللازم وتوفير كل الأجهزة والمعدات اللازمة من أجل توطين صناعة لقاح كورونا وتنويع مصادر الحصول على اللقاحات، مشيرًا إلى أن مصر تجاوزت ذروة الموجة الثالثة لكورونا وعدد الاصابات فى تناقص مستمر.





وقال تاج الدين، خلال اتصال هاتفى مع قناة "صدى البلد" الفضائية، لبرنامج "على مسئوليتى"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، إن فيروس كورونا لم يتحور فى مصر، ومتحور دلتا كورونا غير موجود فى البلاد، مضيفا أن لقاح كورونا دخل حيز التنفيذ فى مصر وانتجته بدقة عالية وكفاءة متناهية وتسير بخطوات متكاملة لتوفير العلاج للأمراض النادرة.

وشدد على ضرورة عدم فتح البلاد - بشكل كامل - دون إجراءات احترازية فى ظل أزمة الجائحة، مضيفا أنه لابد من الاستمرار فى التباعد الاجتماعى والإلتزام بارتداء الكمامة واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وأشار مستشار الرئيس إلى أن أكثر من 4 ملايين مصرى تلقوا لقاح كورونا حتى الآن، مؤكدا أن الذين تلقوا لقاح كورونا لم تظهر عليهم أى أعراض جانبية.

وأوضح أن شركة "فاكسيرا" لديها تكنولوجيا عالية وبنية أساسية قوية، مؤكدا أنه لدينا قوة بشرية مدربة فى شركة المصل واللقاح تعمل على إنتاج اللقاح، كاشفا عن توقيع شركة مصرية مع روسيا عقدا لإنتاج لقاح كورونا.

وأضاف أن مصر لم تقصر فى توفير اللقاحات، لكن هناك صراعا كبيرا عليها، متابعا أن الإنتاج العالمى للقاحات لم يكن كافيا لكل دول العالم.