فيديوجراف.. آثار كارثية للزيادة السكانية

جدة - نرمين السيد - حذر الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى أكثر من مناسبة من الزيادة السكانية والتى تلتهم كل ما تحققه الدولة من تنمية إضافة إلى أثارها الاجتماعية والاقتصادية السلبية على المجتمع.





ويتناول الفيديوجراف التالى الآثار الكارثية للزيادة السكانية:- ومن الأثار الكارثية للزيادة السكانية، انتشار البطالة وارتفاع نسب التلوث وزيادة معدلات الجريمة وتأثر نصيب الفرد من المياه واختلال النظام المجتمعى فى الدولة وتآكل الرقعة الزراعية نتيجة الزحف العمرانى.

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