الصحة: لقاح سينوفاك يخضع لـ11 اختبارا وإنتاجنا للقاح تحدى انتصرنا عليه 

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن إنتاج مصر لمليون جرعة من لقاح سينوفاك يعتبر يوما تاريخيا خاصة منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عن بدء إنتاج مصر للقاحات، وتفقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أول مليون جرعة من لقاح كورونا.
وأضاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن اليوم يعد يوما تاريخيا وتحديا انتصرنا عليه وخطوة تاريخية نتيجة الإرادة السياسية القوية، لافتا إلى أنه خلال أيام ننتهى من إنتاج 2 مليون جرعة من لقاح سينوفاك.
ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إلى أنه من المستهدف إنتاج 80 مليون جرعة من لقاح سينوفاك خلال نهاية العام الجارى، تكفى لتطعيم 40 مليون مواطن اعتبرا من شهر أغسطس المقبل، موضحا أن اللقاح يخضع إلى 11 اختبارا لمدة 6 أسابيع يليه دراسات الثبات وفى أول أغسطس سيكون فى مراكز التطعيم .
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