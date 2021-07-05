اتحاد الكرة: اعتبرنا دورى 99 دورة تنشيطية وليس مسابقة رسمية

كشف مصدر باتحاد الكرة سبب عدم اتخاذ قرار بشأن مسابقة 99 للموسم الحالى، بعد اعتماد جميع نتائج المسابقات، اليوم الإثنين، وقال المصدر: إن بطولة 99 عبارة عن دورة تنشيطية وليست مسابقة رسمية، والاتحاد أرجأ مناقشة مصيرها لوقت لاحق.

وتجاهلت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، إعلان بطل مسابقة دورى 99 لهذا الموسم بعد إلغاء المباراة الفاصلة بين الأهلى والزمالك أكثر من مرة لتحديد بطل الدورى هذا الموسم.

وكانت المباراة النهائية قد شهدت أزمة، بعدما فاز الأهلي بهدفين مقابل هدف واحتفل كل فريق بالدوري، الزمالك بداعى أن اللائحة تنص على اللجوء إلى فارق الأهداف إذا ما تساوى فريقان فى النقاط، والأهلي باعتبار أن المواجهات المباشرة حسمت الموقف، مما جعل اتحاد الكرة يقرر إقامة مباراة فاصلة قبل إلغائها أكثر من مرة.

ورفع النادي الأهلي دعوى ضد اتحاد الكرة لدى مركز التحكيم والتسوية؛ بسبب عدم إقامة مباراة فاصلة أو تحديد بطل لدورى الجمهورية مواليد 1999.

واعتمد الاتحاد المصري لكرة القدم نتائج مسابقات الموسم الحالي بعد انتهائها عدا مسابقة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر، وجاءت النتائج على النحو التالي:

• تأهل أندية الشرقية للدخان وكوكاكولا وفاركو من المجموعات الثلاث للقسم الثاني لمسابقة الدوري العام للقسم الأول.

• تأهل الأندية التالية للقسم الثاني عن مجموعات القسم الثالث الإثنى عشر وهي على الترتيب: المدينة المنورة والبداري وملوي ومركز شباب طامية والمصرية للاتصالات وبنها وبورفؤاد وصيد المحلة وشيكو وبلبيس والمجد بالإسكندرية والمصري بالسلوم.

• وفي مسابقات الناشئين:

- فوز الأهلي ببطولة مواليد 2001

- فوز الزمالك ببطولة مواليد 2003

- فوز الأهلي عن طريق القرعة ببطولة مواليد 2006

- فوز حرس الحدود ببطولة كأس مصر للشباب مواليد 2001.

• وفي الكرة النسائية: فوز وادي دجلة القسم الأول للدوري، كما تأهل من القسم الثاني منتخب السويس ومركز شباب المعمورة ومستقبل وطن، بالإضافة إلى فوز الجونة ببطولة كأس مصر.

• فوز الإعلاميين بدوري كرة الصالات وتأهل من القسم الثاني كل من مستقبل وطن والاتصالات.

• بالنسبة للفرق الهابطة للدرجة الأدنى جاءت على النحو التالي:

أولا: القسم الثاني للدوري العام :

-المجموعة الأولى: شبان قنا وأسمنت أسيوط ومركز شباب سمسطا وطهطا.

- المجموعة الثانية: جمهورية شبين وسرس الليان والنجوم وطنطا

- المجموعة الثالثة: الجزيرة بمطروح ومالية كفر الزيات وبني عبيد وبيلا.

ثانيا القسم الثالث للدوري العام:

- المجموعة الأولى: وادي النيل والهلال والجمهورية بدراو

- الثانية: مكة المكرمة و مركز شباب سوهاج ومركز شباب نجوع مازن

- الثالثة: الوليدية والوادي الجديد والهنداو

- الرابعة: مركز شباب أطسا و مركز شباب أبشواي وأهناسيا

- الخامسة: مركز شباب أوسيم و مركز شباب الصف و جينيس و6 أكتوبر

- السادسة: بهتيم وايروسبورت ومركز شباب قليوب ومركز شباب سراي القبة

- السابعة: القنطرة غرب وسماد السويس وغزل السويس ومركز شباب أبو صوير

- الثامنه: مركز شباب شباس الشهداء ومركز شباب الحنفي والزعفران ومطوبس

- التاسعة: كهرباء طلخا وعمال المنصورة واتحاد المنزلة ودقادوس

- العاشرة: عرب الرمل وديرب نجم ومركز شباب عرابي ومركز شباب ديرب نجم

- الحادي عشر: مركز شباب العبور مركز شباب حوش عيسى ومركز شباب كفر بولين ورشيد

- الثاني عشر: أ. مركز شباب بالوظة ب. الشرطة بمطروح ومركز شباب برج العرب.

• الكرة النسائية:

- القسم الأول: القلعة ودلفي ومركز شباب البرجاية ومركز شباب أجا وكفر سعد

- القسم الثاني: أ. النوبة بالسويس وشباب مطروح والسكة الحديد

- ب: اتحاد الشرطة والأسواق الحرة وشبان أسيوط.

• كرة الصالات: مصر للمقاصة ومركز شباب القنايات