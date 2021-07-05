/639104/ملخص-القارة-العجوز-اليوم-الأثنين-5-يوليو-حكم-مباراة-إنجلترا-والدنمارك-معلق-مباراة-نهائي-يورو-2020-وعودة-الجمهور-للدوري-الإنجليزي-ورسالة-نيكولا-لـ-مبابي

شهدت القارة الأوروبية اليوم الخامس من يوليو 2021، على العديد من الأحداث والقرارات الحاسمة والمهمة، في عالم الكرة الأوروبية، وبالأخص في بطولة كأس أمم أوروبا 2020، وقرار الحكومة البريطانية، حول عودة الجمهور بداية من الموسم القادم، وبشكل رسمي وكامل في المدرجات وغياب الإجراءات الإحترازية من فيروس كورونا المستجد.

ويستعرض دوت الخليج احداث القارة الأوروبية اليوم في عالم كرة القدم وكل ماهو جديد في بطولة يورو 2020.

معلق نهائي يورو 2020

تنطلق صافرة بداية مباراة نهائي كأس أمم أوروبا 2020، في الأحد القادم الموافق الحادي عشر من يوليو الجاري، على ملعب ويمبلي، بالعاصمة الإنجليزية لندن، وكشفت شبكة قنوات بي إن سبورت، عن معلق المباراة، ويقود الدولي الجزائري حفيظ دراجي التعليق الصوتي لمباراة نهائي يورو 2020، في الأحد المقبل على ويمبلي.

معلق مباراة إسبانيا وإيطاليا

تنطلق صافرة بداية مباراة إسبانيا وإيطاليا غداً في التاسعة مساء، في لقاء الدور نصف نهائي لبطولة كأس أمم أوروبا 2020، على ملعب ويمبلي بلندن، وتبث المباراة في التاسعة مساء، على شبكة قنوات بي إن سبورت إتش دي ماكس وان، بتعليق صوتي خليل البلوشي.

حكم مباراة إنجلترا والدنمارك

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، تعين الهولندي داني ماكيلي حكما لمباراة إنجلترا والدنمارك، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة الأمم الأوربية "يورو 2020"، تعد مباراة منتخب إنجلترا ومنتخب الدنمارك هي المباراة الرابعة التي يديرها الحكم الهولندي داني ماكيلي -صاحب الـ 30 عام.

عودة الجماهير للبريميرليج

أكدت الحكومة البريطانية بشكل رسمي، عودة الجمهور للدوري الممتاز، من بداية الموسم القادم وبشكل طبيعي، دون إي إلتزامات في مقاعد الجمهور في المدرجات وبشكل كامل في الملاعب، والتي ستنطلق في نهاية شهر أغسطس القادم.

‏قواعد عودة الجماهير إلى الملاعب ستكون :

1 – بدون تباعد اجتماعي

2 – دون كمامات

3 – بدون قيود

رسالة نيكولا أنيلكا لـ مبابي

اكد نيكولا أنيلكا لاعب منتخب فرنسا السابق، أنه يؤدي على مواطنه كيليان مبابي الرحيل عن فريقه الحالي باريس سان جيرمان، إذا أراد التألق على المستوى العالمي مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وكتب أنيلكا في عموده بموقع " أتليتيك" الرياضي، "إذا أردت الفوز بأرفع الجوائز فعليك الرحيل عن باريس سان جيرمان في مرحلة ما.. لا يمكنك القول إنك تتنافس مع الأفضل طوال الوقت عندما تكون في سان جيرمان".