الانتهاء من استخراج جميع القطع الأثرية لمركب خوفو الثانية

جدة - نرمين السيد - انتهت البعثة الأثرية المصرية - اليابانية برئاسة الدكتور ساكوجى يوشيمورا رئيس جامعة هيجاشى نيبون الدولية اليابانية والأستاذ الفخرى بجامعة واسيدا، من استخراج جميع القطع الأثرية لمركب خوفو الثانية من الحفرة التى اكتشفت بجوار هرم خوفو بمنطقة أهرامات الجيزة لتنتهى بذلك أكبر عملية لكشف واستخراج المركب.





وقال الدكتور عيسى زيدان مدير عام الشئون التنفيذية للترميم بالمتحف المصرى الكبير والمشرف على ترميم مركب خوفو الثانية، فى تصريح اليوم الإثنين، إنه تم استخراج ما يقرب من 1.700 قطعة خشبية من 13 طبقة داخل الحفرة حيث تم الانتهاء من أعمال تسجيل وتوثيق جميع القطع والترميم الأولى لمعظمها، موضحًا أنه تم نقل 1.343 قطعة منها إلى المتحف المصرى الكبير - حتى الآن - وجارى حاليًا البدء والتجهيز للعمل فى المرحلة الثانية من أعمال الترميم النهائى والدراسات اللازمة لتجميع وإعادة تركيب المركب لعرضها بجوار المركب الأولى داخل مبنى مراكب الملك خوفو الجديد الذى يتم إنشائه حاليًا بالمتحف الكبير.

من جانبه، أوضح يوشيفومى أومورا الممثل الرئيسى للجايكا فى مصر "الوكالة اليابانية للتعاون الدولى"، أن الوكالة ستقدم منحة قدرها 3 ملايين دولار لاستكمال أعمال الترميم النهائية وإعادة تجميع المركب لعرضها فى المتحف، بالإضافة إلى المنحة التى تم تقديمها فى عام 2013 وقدرها مليونى دولار شملت أعمال التنقيب واستخراج القطع الخشبية للمركب من الحفرة وإجراء أعمال الترميم الأولى.

وأكد أومورا، أن مشروع ترميم واستخراج القطع الخشبية لمركب خوفو الثانية يعد واحدًا من مشاريع الترميم التى تعبر عن أوجه التعاون المثمر بين مصر واليابان، بدعم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولى "جايكا"، مشيرًا إلى أن التعاون بين البلدين بدأ فى مشروع المتحف المصرى الكبير منذ عام 2006، حين قدمت الجايكا الدعم المالى من خلال قرضين ميسرين للمساعدة الإنمائية الرسمية فى بناء المتحف بناءً على طلب من الحكومة المصرية.

وأضاف أنه منذ عام 2008، قدمت الجايكا تعاونًا ودعمًا فنيًا من خلال المشروع المصرى اليابانى المشترك لترميم وتوثيق وتغليف ونقل 72 قطعة أثرية، من بينها عدد من القطع المتعلقة بالملك توت عنخ آمون، من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف المصرى الكبير، وذلك من خلال التعاون المشترك بين الخبراء المصريين واليابانيين، لافتًا إلى مشاركة نحو 90 خبيرًا يابانيًا فى هذا المشروع، كما تم توفير عدد من الأجهزة الفنية ذات التقنية العالية ضمن المشروع مثل الميكروسكوب الرقمى وجهاز محمول للتصوير بالأشعة السينية ورافعة شوكية كهربائية لحمل الآثار الثقيلة بأمان.

وأعرب أومورا، عن تقديره لقيادة الحكومة المصرية القوية وللجهود التى تبذلها الدولة المصرية فى تحقيق مثل هذا التقدم الكبير فى إنشاء المتحف المصرى الكبير والأعمال ذات الصلة نحو افتتاحه، مؤكدًا فخره بمشاركة الجايكا فى الحفاظ على كنوز الآثار المصرية للأجيال القادمة من خلال مشروع المتحف المصرى الكبير.

بدوره، أعرب السفير اليابانى بالقاهرة نوكى مساكى، عن تقديره للتعاون المثمر بين البلدين فى مجالات السياحة والثقافة، مؤكدًا أن المتحف المصرى الكبير هو رمز للصداقة المصرية اليابانية.