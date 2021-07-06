/639109/مواعيد-عمل-البريد-المصري-اليوم-الثلاثاء-6-يوليو

يبحث العملاء عن مواعيد عمل البريد المصري اليوم للتواصل مع خدمة العملاء سواء كان من أجل الشكاوى وكذلك مواعيد عمل البريد المصري اليوم من أجل الاستفسارات والاقتراحات، وفي مواعيد عمل البريد المصري اليوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو.

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