صور.. حريق بفندق شهير بكورنيش الإسكندرية بسبب عقب سيجارة

جدة - نرمين السيد - تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية بلاغا من إدارة شرطة النجدة يفيد اندلاع حريق بفندق شهير بمنطقة سيدى بشر، وانتقل ضباط قسم شرطة المنتزه أول وقوات الحماية المدنية رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ.. وتبين من المعاينة نشوب حريق بـ "تراس" الطابق الثالث بالفندق المشار إليه، فيما رجحت التحريات نشوب الحريق بسبب عقب سيجارة ألقي بإهمال على أحد المقاعد بالتراس. تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزه أول، وباشرت النيابة العامة التحقيق

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