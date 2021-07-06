بعد حظر إقامة الشوادر .. قرار عاجل من محافظة القاهرة بشأن ذبائح العيد

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة القاهرة، مساء أمس الإثنين، فتح جميع المجازر الحكومية بالمجان أمام المواطنين الراغبين فى ذبح الأضحية، مع توقيع الكشف عليها قبل الذبح، وتشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين.





ومن جانبه، شدد خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على مدير مديرية الطب البيطرى بالتنسيق مع رؤساء الأحياء وشرطة المرافق ومباحث التموين لتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومحلات الجزارة للتأكد من سلامة المعروض. وأكد المحافظ على ضرورة تجهيز كل المجازر التابعة للمديرية للعمل على مدار 24 ساعة خلال فترة عيد الأضحى المبارك. يأتى هذا بعدما أعلنت محافظة القاهرة حظر إقامة أى شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين، أو محلات الجزارة حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة، وعدم إعاقة حركة المرور، مشددة على أنه سيتم التعامل بكل حزم مع المخالفين.

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