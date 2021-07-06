شكرى يعرض موقف مصر من أزمة سد النهضة على المندوبين الدائمين بـ مجلس الأمن

جدة - نرمين السيد - التقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الثلاثاء، مع المندوبين الدائمين، فضلا عن الممثلين لعدد من الدول الأعضاء غير الدائمين بمجلس الأمن، وهم دول "أستونيا، وأيرلندا، والمكسيك، والنرويج".





ونشرت وزارة الخارجية على صفحتها الرسمية بـ موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أن ذلك في إطار الجهود المستمرة لعرض الموقف المصري تحضيرا لجلسة مجلس الأمن حول سد النهضة. كان وزير الخارجية قد التقى أمس الإثنين، مع السفير طارق الأدب المندوب التونسى الدائم لدى الأمم المتحدة، بمقر بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة فى مستهل زيارته الحالية إلى نيويورك من أجل المشاركة فى الجلسة المقررة لمجلس الأمن حول سد النهضة الإثيوبي. وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكرى أكد خلال اللقاء على حرص مصر على التنسيق الوثيق مع جمهورية تونس الشقيقة فى هذا الملف فى ضوء العلاقات الثنائية الممتازة التى تجمع البلدين الشقيقين، وأخذًا بعين الاعتبار كون تونس العضو العربى الحالى بمجلس الأمن.

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