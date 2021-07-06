نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معرض القاهرة للكتاب وأغلي كتاب بالدورة ٥٢ من معرض القاهرة الدولي ٢٠٢١ في المقال التالي

عمر شويل - جدة معرض القاهرة للكتاب يعد من أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط حيث يزور المعرض 2 مليون زائر سنويا. ويقام هذا العام بالقاهرة بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس ومما لا شك فيه أنه حدث ضخم. ينتظره لذلك الكثير من القراء في الوطن العربي حيث يشهد معرض الكتاب لأول مرة المنصة الألكترونية. والتي تحتوي على أول معرض افتراضي موازي بتقنية الثري دي وذلك حفاظا على أمن وسلامة الجمهور المشارك.

معرض القاهرة للكتاب ٢٠٢١

تنطلق فعاليات هذا المهرجان الثقافي الضخم في دورته الثانية والخمسون وذلك بعد تأجيل موعده بسبب جائحة كورونا. من يناير الماضي إلى يوم 30 يونيو وحتى 15 يوليو القادم ولذلك فقد تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية وهي كالأتي:

أولا ارتداء القناع الطبي أثناء التواجد داخل المعرض. ثانيا قياس درجة الحرارة لجميع الزائرين. ثالثا المرور عبر بوابات التعقيم. رابعا مراعاة التباعد الاجتماعي. خامسا الدخول من الباب الخاص بكل زائر والمذكور علي التذكرة.

كما أن اللجنة العليا الخاصة بمعرض الكتاب قد حددت الحد الأقصى لاستقبال الزوار يوميا وهو 100 ألف زائر فقط وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا. ويقام في 4 قاعات تشمل 755 جناحا علي مساحة 40 ألف متر.

سعر تذكرة المعرض الدولي 2021

أشارت إدارة المهرجان إلى أن رسوم الدخول مجانية بداية من الدورة الحالية ولذلك سيكون الدخول عن طريق نسخه من التذكرة المحجوزة ألكترونيا. ومن هنا فإن الحد الأقصى للحجز هو أربعة تذاكر لكل رقم هاتف. سواء كان ذلك في يوم واحد أو على مدار مدة العرض.

النشاط الثقافي للمعرض في دورته 52

افتتح المعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة تحت شعار (في القراءة حياة). اما عن النشاط الثقافي لفعاليات هذا الحدث الضخم في دورته ال 52. فقد تحدد لهذه الدورة 7 مسارات رئيسية:

أولا أنشطه وعروض للطفل. ثانيا الثقافة التشكيلية. ثالثا القضايا الثقافية. رابعا الأقلام الإبداعية. خامسا الشعر والشعراء. سادسا اللقاءات الفكرية. وأخيرا السينما والعروض المسرحية.

أغلى كتاب في الدورة 52 لمعرض الكتاب الدولي

وعند البحث عن طريق القيام بجولة داخل معرض الكتاب عن اغلي وأثمن كتاب بالدورة بلا منافس. نجد أنه كتاب تراثي عدد أجزائه يتجاوز الخمسين جزءا. هو مسند الإمام أحمد بن حنبل يعرض في مؤسسة الرسالة العالمية للتجارة وتوزيع الكتب ويصل سعره إلى 4200 جنيها مصريا.

مزايا المنصة الألكترونية للمعرض الدولي للكتاب 2021

أولا إمكانية البحث عن الكتب ودور النشر ألكترونيا. ثانيا خطة للأنشطة والفعاليات المتاحة. ثالثا خريطة تحاكي المعرض. رابعا خدمة أون لاين ودعم فني. خامسا جولة افتراضية داخل المعرض. وأخيرا إمكانية حجز التذكرة أون لاين واختيار اليوم المناسب للحضور.

ومن أهم المميزات المتاحة والمتوفرة هذا العام ومن خلال الهيئة العامة للكتاب هي تخصيص إدارة المعرض عربات لنقل زواره وخاصة كبار السن والعائلات. بين أجنحة المعرض وذلك لكي تحميهم من أشعة الشمس. وتمكنهم من التنقل بين صالات المعرض بسهوله أضف إلى ذلك وجود الكثير من المتطوعين للإجابة علي جميع الاستفسارات. كما وفرت خطوط أتوبيس من أماكن متفرقة إلى المعرض وذلك تيسيرا علي الزائرين.