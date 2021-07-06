فيديو .. أهم الشروط الواجب توافرها للحصول على شقة إسكان اجتماعى

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال مداخلة هاتفية لـ فضائية "الحدث اليوم"، إن هناك شروطا أساسية تتمثل فى "أن يكون دخل المواطن لكى يتم التأكد أنه محدود الدخل بأن يكون دخل الأسرة لا يزيد عن 6 آلاف جنيه شهريا".
وأضاف: "لابد ألا يستفيد المواطن سابقا من قرض، أو دعم من الدولة وأن يكون من العاملين المرتبط بالمحافظة المراد الحصول على شقة منها ".
وأشار حسن إلى أنه لا بد أن يتم وضع قانون لانتهاك استخدام وحدات الإسكان الاجتماعى فى غير أغراضها بأن يعاقب مرتكب ذلك بالغرامة والحبس.
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