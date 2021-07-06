المالية تستعرض إجراءات زيادة المستفيدين من مبادرة إحلال السيارات

جدة - نرمين السيد - وقال خلال مداخلة مع الإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، إن الغرض من مبادرة إحلال السيارات القديمة بأخرى جديدة، هو حصول المواطن المصرى على سيارة موديل العام تعمل بالغاز الطبيعى وخاصة لسائقى التاكسى والميكروباص.

وأوضح الدكتور طارق عوض، أن المبادرة تتيج للمواطن تخفيضات لأسعار السيارات تم الحصول عليها مسبقا من الشركات المنتجة لها، إلى جانب أن الجهاز المصرى منح المواطن عائدا ثابتا ثابتا قدره 3% على القرض المخصص لسداد قيمة السيارة بالكامل.

وأضاف أن المبادرة تمنح المواطن أبضًا وثيقتى تأمين أحدهما على السيارة ضد الحوادث والسرقة والحريق وما إلى ذلك، والأخرى على حياة السائق، وأن هاتين الوثيقتين يتم الحصول عليهما بتخفيض يصل إلى 50 بالمئة عن أسعارها فى السوق الخارجى.

وأفاد بأن وزارة المالية خصصت للمواطن المشارك فى المبادرة حافزًا أخضر يتم سداده لشركة السيارات كمقدم للمركبة الجديدة نيابة عن المواطن، ويقدر بـ 10% وبحد أقصى 22 ألف جنيه للسيارة الملاكى، و20 بالمئة أو حد أقصى 45 ألف جنيه لسيارات التاكسى، وسيكون بمقدار 25 فى المئة بحد أقصى 65 ألف جنيه للميكروباص.