تنسيق مدارس التمريض العسكري 2021| 2022 وشروط القبول بالدرجات

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محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعي مصر تنسيق وشروط القبول في مدارس التمريض العسكري، وذلك بعد أن تم فتح باب التقديم، حيث أن التمريض العسكري من أهم المدارس الفنية التي يبحث عنها خريجي الشهادة الإعدادية، وذلك لضمان فرصة العمل، في ظل عدم وجود تعيينات بالجهاز الإداري للدولة، مع ارتفاع أعداد الموظفين العاملين بالدولة.

تنسيق وعناوين مدارس التمريض العسكري 2021| 2022

كما أن التمريض العسكري هو أحد بدائل الثانوية العامة، والطلاب يريدون الآن الخروج عن المعتاد، والإلتحاق بمدرسة تعطي شهادة يستطيع أن يعمل بها، مثل مدارس البترول ومدارس الضبعة ومدارس توشيبا العربي، وغيرها.

وحول شروط القبول في مدارس التمريض العسكري فقد جاء كالتالي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

أن لا يقل السن عن 17 سنة ولا يزيد 18 سنة.

تقديم شهادة صحية معتمدة.

أن يكون المتقدم حاصل على المجاميع المذكورة بالخبر.

أن يكون المتقدم متزوج، ولا يقبل على الزواج إلا بعد انتهاء فترة الدراسة.

شهادة حسن سير وسلوك.

اجتياز كل الإختبارات والمقابلات.

موافقة ولي أمر الطالب أو الطالبة المتقدمة.

وحول درجات القبول بالتمريض العسكري فقد جاءت كالتالي.

المحافظة الدرجات الأدنى للقبول الجيزة 200 درجة الإسكندرية 215 درجة الدقهلية 244 درجة كفر الشيخ 220 درجة الأقصر 195 درجة الشرقية 225 درجة دمياط 200 درجة أسيوط 220 درجة بني سويف 215 درجة

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