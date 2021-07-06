فيديو - أحمد كريمة: الإخوان كانوا أعداء للإسلام والمسيحية خلال حكمهم لـ مصر

جدة - نرمين السيد - وأضاف، خلال حوار مع الإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن السنة التى حكمت فيها جماعة الإخوان الإرهابية، تم فيها معاداة الإسلام نفسه من خلال معاداة الأزهر الذى يعبر عن صحيح الدين، كما عودِيَت المسيحية بازدرائها والاعتداء على الكنائس.

وأكد الدكتور أحمد كريمة أن الإسلام لا يدعو إلى إثامة نظام سياسى، وأن من يدعو إلى خلافة إسلامية كاذب، مشيرًا إلى أنه كان هناك خلافة دعوية حددها النبى، مستشهدًا بقوله صلى الله عليه وسلم: "تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها".