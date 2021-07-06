لمدة شهر.. استقطاع حارة مرورية لاستكمال صيانة الدائرى

جدة - نرمين السيد - عينت الإدارة العامة للمرور الخدمات اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، خلال استكمال تنفيذ أعمال مشروع صيانة ورفع كفاءة الطريق الدائرى من تقاطع محور 26 يوليو حتى محور المريوطية.





واستقطعت الإدارة العامة للمرور حارة مرورية لاستكمال تنفيذ أعمال مشروع صيانة ورفع كفاءة الطريق الدائرى أعلى محور 26 يوليو، اتجاه المريوطية.

جاء ذلك بطول كيلومتر فى الاتجاه من المريوطية إلى محور 26 يوليو، لتنفيذ الأعمال، وترك باقى عرض الاتجاه، لمدة شهر اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 6/7/2021 على أن تكون الأعمال يوميًا من الساعة 12،05 صباحًا، وحتى الساعة 6 صباحًا ما عدا يوم الجمعة تكون الأعمال على مدار 24 ساعة.

من جانبها، تتواجد الخدمات المرورية اللازمة للتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.