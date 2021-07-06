مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الثلاثاء العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم على رأسها مباراة إيطاليا ضد إسبانيا فى نص نهائي أمم أوروبا يورو 2020، فضلا عن مواجهة كولومبيا مع الأرجنتين فى نصف نهائى بطولة كوبا أمريكا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

مواعيد مباريات بطولة أمم أوروبا والقنوات الناقلة

تفام مباراة منتخب إيطاليا أمام نظيرة إسبانيا ، والتي من المقرر غقامتها في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max.

مواعيد مباريات بطولة كوبا أمريكا والقنوات الناقلة

تقام مباراة كولومبيا أمام نظيرة الأرجنتين والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة صباحا بعد منتصف الليل على قناة beIN Sports HD 5 Max

مواعيد مباريات كأس العرب تحت 20 سنة

تفام مباراة منتخب السعودية أمام نظيرة الجزائر والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساء

مواعيد الدوري المغربي

وفي الدوري المغربي، يحل فريق الرجاء ضيفا على حسنية أغادير، لحساب الجولة الـ26.

ويسعى فريق الرجاء لتعويض خسارته في مباراة القمة أمام الوداد بهدفين مقابل هدف، للحاق بغريمه الذي يتصدر جدول ترتيب الدوري المغربي بفارق 9 نقاط عنه.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء بتوقيت أبوظبي، السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وستنقل عبر القناة المغربية الرياضية.

وفي نفس الجولة، يواجه فريق المغرب الفاسي على ملعبه فريق مولودية وجدة، في تمام التاسعة والربع بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل المغرب الفاسي المركز العاشر في الدوري المغربي برصيد ٣٠ نقطة، فيما يحتل مولودية وجدة المركز الرابع برصيد ٣٥ نقطة، وستُنقل المباراة عبر القناة المغربية الرياضية.

وأنتهت احداث مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري بنتيجة هدفين مقابل هدف، لصالح الفريق السكندري، في لقاء الأسبوع الثامن والعشرون من بطولة الدوري الممتاز، على ملعب الإسماعيلية.

تقدم الاتحاد في نتيجة المباراة في الدقيقة الخامسة والستون من عمر المباراة، عن طريق خالد قمر، من خلال تمريرة رائعة من أحمد نبيل مانجا إلى صبري رحيل على الطرف الأيسر، ومن ثم أرسل كرة عرضية رائعة على رأس خالد قمر سددها برأسه داخل الشباك.

رد فريق الدراويش في الدقيقة الثامنة والسبعون من عمرالمباراة عن طريق أري بابل، من خلال تسديدة رائعة من نقطة الجزاء عن طريق أري بابل لاعب الإسماعيلي على يمين محمد صبحي لاعب الاتحاد السكندري.

وقتل الاتحاد المباراة في الدقيقة الثامنة والثمانون من عمر المباراة عن طريق محمد عبد الغني من خلال كرة قطعت بواسطة محمود رزق، وبعد ارتطام قوي مع لاعب الإسماعيلي ومن ثم وصلت الكرة إلى خالد قمر، مررها إلى عبد الغني محمد سددها بباطن القدم من يمين منطقة الجزاء داخل المرمى.