كامل الوزير يبحث مع نظيره الفرنسى تعزيز التعاون فى مجالات النقل المختلفة

جدة - نرمين السيد - التقى المهندس كامل الوزير، وزير النقل، خلال زيارته لدولة فرنسا، نظبره الفرنسى جون باتيست جيبارى، وتناولت المباحثات تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا فى مجالات النقل المختلفة سواء فى النقل السككى أو البحرى، وخصوصا فى ظل العلاقات التاريخية المتميزة بين الشعبين الصديقين والتعاون التاريخى بين مصر وفرنسا فى كل مجالات النقل.





وأشاد كامل الوزير خلال الاجتماع بالتعاون الحالى مع الشركات الفرنسية لافتا إلى تنفيذها العديد من المشروعات المختلفة فى مجالات النقل حيث تقوم شركة الستوم الفرنسية بتنفيذ مشروعى مونوريل العاصمة الإدارية والسادس من أكتوبر، كما تقوم الشركة بتطوير نظم الإشارات بخط سكة حديد بنى سويف أسيوط بطول 250 كم، بالإضافة إلى تنفيذ نظم الاشارات بالمرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنقاق والذى يقوم بتنفيذه تحالف للشركات المصرية الفرنسية بقيادة شركة فينسى الفرنسية.

وأضاف الوزير أنه يتم التعاون أيضا مع الشركات الفرنسية فى مجال الإدارة والتشغيل لمشروعات النقل المختلفة إذ تتولى شركة RATP Dev الفرنسية إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، كما ستتولى نفس الشركة إدارة وتشغيل القطار الكهربائى "السلام / العاصمة الادارية / العاشر من رمضان"، كما جار التفاوض مع شركة CMA الفرنسية لادارة وتشغيل المحطة متعددة الاغراض بميناء الإسكندرية، وأيضا يجرى التفاوض مع شركة Transdev الفرنسية بالتعاون مع مجموعة شركات مصرية لإنشاء وإدارة وتشغيل أول مشروع BRT فى مصر.



وأشار الوزير إلى الأهمية الكبيرة لتوقيع وزارة النقل المصرية خارطة طريق مشتركة مع وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية تضمنت قيام الحكومة الفرنسية بتقديم حزمة تمويلية لتنفيذ عدد من مشروعات مترو الأنفاق وهى مشروع تصنيع وتوريد 55 قطارا للخط الأول، وكذلك المشاركة فى إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق من خلال تنفيذ أعمال أنظمة السكة "الإشارات - الاتصالات - التحكم - القوى الكهربائية - منظومة التذاكر"، بالإضافة إلى الوحدات المتحركة اللازمة للخط السادس، كما تضمنت خارطة الطريق قيام الشركات الفرنسية بتوطين صناعة النقل خصوصا الوحدات المتحركة بمصر من خلال التعاون مع شركة سيماف التابعة للهيئة العربية للتصنيع.