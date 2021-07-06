/639116/محمد-عواد-حارس-الزمالك-يحتفل-اليوم-بعيد-ميلاده-الـ29

يحتفل محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ "29" حيث أنه من مواليد 6 يوليو 1992، لعب محمد عواد ضمن صفوف فريق الشباب بالإسماعيلى.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

بدأ مع ناشئي الإسماعيلي، وكان سعفان الصغير مدربه منذ تواجده بقطاع الناشئين حتى وصل للفريق الأول، ولعب أول مباراة له في الدوري الممتاز في 25 ديسمبر 2013 أمام نادي القناة، وانتهت المباراة بفوز الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف.

ي 3 ديسمبر 2014 رفض الإسماعيلي بشكل رسمي الطلب الذي تقدم به النادي المصري للحصول عليه حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة بسبب رفض البرازيلي المدير الفني للإسماعيلي وقتها والذي تمسك بالحارس ورفض الاستغناء عن خدماته بأى حال من الأحوال. ولكنه عواد لم يشارك في أي مباراة رسمية منذ بداية الموسم وهو ما جعله يطلب الرحيل عن الفريق، ووافق النادي حتى يستطيع المشاركة في المباريات بشكل رسمي.

انضم محمد عواد إلى صفوف الزمالك، مطلع الموسم الجارى، حيث شارك حتى الآن فى 16 مباراة مع قلعة ميت عقبة، بواقع 7 مباريات فى الدورى الممتاز، و5 مباريات فى دورى أبطال إفريقيا، و3 مباريات فى كأس مصر النسخة الماضية، ومباراة فى السوبر المصرى لنسخة 2018 – 2019.

وكان عواد شارك في تتويج الزمالك بلقب السوبر الإفريقيا 2020 بعد فوز الأبيض على الترجي التونسي بـ3 أهداف مقابل هدف.

انضم عواد لنادى الزمالك فى صيف 2019،وتوج مع الفريق الابيض بكأس مصر العام الماضي، وكأس السوبر المصرى على حساب النادى الأهلي، وكأس السوبر الأفريقى على حساب فريق الترجى التونسي.

خاض حارس الزمالك مباراتين وديتين فقط مع منتخب مصر بواقع 119 دقيقة لعب، أمام منتخبى بتسوانا واليونان، واستقبلت شباكه هدف وحيد، بينما حافظ على نظافة شباكه فى مباراة.

تراجعت مشاركات محمد عواد مع الفرنسى باتريس كارتيرون، حيث اعتمد بصفة أكثر على محمد أبو جبل، حارس الزمالك، فى المباريات الأخيرة للأبيض، فيما اكتفى محمد عواد بالمشاركة مع كارتيرون فى 4 مباريات، بواقع مباراتين فى دورى أبطال إفريقيا ومثلهما فى الدورى الممتاز، وتلقى خلالهم 3 أهداف فى مباراته أمام طلائع الجيش.

فيما خرج بشباكه نظيفة فى 3 مباريات أمام أول أغسطس الأنجولى مرتين، وبيراميدز.