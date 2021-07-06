البرازيل تتأهل إلى نهائي كوبا أمريكا 2021

تغلب منتخب البرازيل علي نظيره منتخب بيرو، في المياراة التي جمعت المنتخبين اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الواحدة صباحا، على ملعب نيلتون سانتوس ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية "كوبا أمريكا 2021"، وانتهت المباراة بفوز منتخب البرازيل بهدف دون رد.

أحرز هدف الفوز لمنتخب البرازيل لوكاس باكيتا في الدقيقة الـ 35 من زمن الشوط الأول، وبتلك النتيجة تأهل منتخب البرازيل إلى نهائي بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية "كوبا أمريكا 2021"، وينتظر رفاق نيمار الفائز من منتخب الأرجنتين ومنتخب كولمبيا، وتقام مباراة النهائي من على ملاعب السامبا.

ينتظر البرازيل الفائز من مباراة الأرجنتين ومنتخب كولمبيا، والتي تقام غدا الأربعاء، ويذكر أن منتخب الأرجنتين استطاع تحقيق الفوز على نظيره منتخب الإكوادور، في المباراة التي جمعتهم اليوم الأحد، ضمن منافسات الدورب ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا، واستطاع راقصو التانوجو انهاء المبارا بثلاثية نظيفة، حيث بدأ دي بول نجم منتخب الأرجنتين أهداف المباراة بتسجيله الهدف الأول لصالح الأرجنتين في الدقيقة الـ 39، ثم قام بإحراز الهدف الثاني دي ماريا في الدقيقة الـ 85، ثم استطاع ليونيل ميسي تسجيل الهدف الثالث عن طريق ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء. ويسعى ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين وفريق برشلونة إلى تحقيق أول بطولة له في تاريخه مع منتخب بلاده الأرجنتين، ويرغب لاعبي الأرجنتين إلى مواصلة النتائج الإيجابية التي حققوه خلال تلك البطولة.

تشكيل منتخب البرازيل في مباراة اليوم أمام بيرو في كوبا أمريكا

وجاء تشكيل منتخب البرازيل لمواجهة بيرو كالآتي:

في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش

الدفاع: دانيلو - تياجو سيلفا - ماركينيوس - رينان لودي

الوسط كاسيميرو - فريد - لوكاس باكيتا

الهجوم: نيمار دا سيلفا - ريتشارلسون - روبرتو فيرمينو

تشكيل منتخب بيرو في مباراة اليوم أمام البرازيل في كوبا أمريكا

في حراسة المرمى: جالليسي.

في خط الدفاع: لويس، كارلوس، لويس إبرام، ميجويل.

في خط الوسط: ريناتو ، يوشيمار ، كارييو.

في خط الهجوم: كويفا ، فلوريس ، جيريرو.