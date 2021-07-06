القوى العاملة: اتفاقية عمل جماعية يستفيد منها 7600 عامل بشركة خاصة

نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع شركة تصنيع وتعبئة كوكاكولا مصر ، والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ، فى تجديد اتفاقية العمل الجماعية المنتهية، وتقضي بصرف بعض المزايا لـ 7600 عامل بالشركة.

وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الاتفاقية أجازت التشغيل في أيام الراحة الأسبوعية أو العطلة الرسمية مع صرف المقابل النقدي للأجر الإضافي المقرر قانوناً عوضاً عن ساعات العمل الإضافية ، حيث اقتضى التشغيل الإضافي للساعات النهارية والليلية ، وذلك طبقاً لأحكام من قانون العمل .

واتفق الأطراف على ان يتم التشغيل وفقاً لأحكام القانون وردتين يومياً (ستة أيام في الأسبوع) ، مع تحديد فترات الراحة ، واحتساب ساعات التشغيل الإضافي .

ونصت الاتفاقية علي أنها تمثل تسوية كاملة للتشغيل الإضافي وتحديد زمن الواردي من قبل الشركة ، ويتقاضى مقابل التشغيل الإضافي والمقابل النقدي للتشغيل أيام الراحات الأسبوعية أو العطلات الرسمية .

وقع الاتفاقية عن شركة كوكاكولا مصر ، رحاب ربيع بصفتها رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة، وعن النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ، خالد عيش رئيس النقابة.

ووجه الوزير الشكر لإدارة الشركة وممثلي العمال على استجابتهم لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهم والصالح العام.