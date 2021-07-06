ارتفاع فى اسعار الذهب..تفاصيل

سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 6 يوليو 2021، في مصر ارتفاعا جديدا مقارنة بالأسبوع الماضي، وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الثلاثاء في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

دوت الخليج يرصد اخر تطورات اسعار الذهب فى السوق المحلية اليوم الثلاثاء اسعار الذهب شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 780 جنيها للجرام. كما ارتفع سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء عيار 24 مسجلا نحو 891 جنيها. وسجل سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء عيار 22 نحو 817 جنيها. سجل سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء عيار 18 نحو 669 جنيها كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 520 جنيها. سعر الذهب اليوم فى مصر وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم الثلاثاء عيار 24 نحو 27،723 جنيه. وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 6،240 جنيها. بينما سجل سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء عيار 24 نحو 891،429 جنيها. جدسير بالذكر أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وجميعا تعتبر تأثرا بالسوق العالمية للمعدن الاصفر ، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك تحدد الأسعار.

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