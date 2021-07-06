السفير المصرى فى بنما يبحث التعاون بين منطقتى كولون وقناة السويس

جدة - نرمين السيد - اجتمع السفير ياسر الشواف سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية بنما، مع Dayra Carrizo Castillero نائبة وزيرة الخارجية البنمية، حيث تم استعراض العلاقات الثنائية بمجالاتها السياسية والاقتصادية والثقافية، كما تم مراجعة الموقف الحالى فيما يتعلق بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلديّن.





وتطرق السفير ياسر الشواف خلال الاجتماع، وفقا لبيان صحفى، إلى إمكانيات التعاون المتبادل بين المسؤولين عن منطقة التجارة الحرة فى "كولون" بدولة بنما ونظرائهم فى مصر المسؤولين عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالنظر إلى الخبرات الطويلة التى تتميز بها المنطقة الحرة فى "كولون" والتى تعتبر ثانى أكبر منطقة تجارة حرة فى العالم. وبحث السفير الشواف كذلك مع المسؤولة البنمية الموضوعات الخاصة بزيادة معدلات التبادل التجارى بين الدولتين، مستعرضاً الإمكانيات التصديرية الراهنة التى تتميز بها مصر فى الصناعات المتعلقة بمواد البناء والإنشاءات، والصناعات الدوائية والطبية. من جانبها، رحبت المسؤولة البنمية بدعم العلاقات الثنائية فى جميع المجالات المذكورة واقترحت عقد لقاءات عمل افتراضية بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم البنميين لبحث واستكشاف الفرص الممكنة لدعم التبادل التجارى بين البلديّن.

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