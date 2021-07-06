البيئة تنظم حملات توعوية للمرأة والشباب بقنا والشرقية

جدة - نرمين السيد - تابع فرع جهاز شؤون البيئة بالشرقية النقطة الوسيطة بمركز منيا القمح بالتعاون مع مجلس المدينة، إذ تبين من المعاينة وجود كمية من المخلفات يقوم مجلس المدينة باستخدام المعدات التابعة له بنقلها وترحيلها يوميًا إلى مقلب مشتول السوق.





يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بإحكام السيطرة على كافة مصادر التلوث، وتطبيقًا لمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة، واستمرارًا للمتابعة الدورية لحالة المقالب العشوائية والنقاط الوسيطة.

ونفذ الفرع الشرقية ندوة توعية بالوحدة المحلية بقرية العادلية بمركز بلبيس.. كما نفذ حملتين توعويتين بمركز الزقازيق حول دور أفراد المجتمع فى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وسبل ترشيد استهلاك هذه الموارد، وكذلك ندوتين توعويتين بمقر مؤسسة تمكين للتنمية والتدريب بمركز الزقازيق حول دور الشباب فى المشاركة فى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية ودورهم الاجتماعى فى تعريف غيرهم سبل ترشيد استهلاك هذه الموارد.

كما نفذ فرع جهاز شؤون البيئة بقنا ندوة توعية بيئية بالتعاون مع جمعية البركة الخيرية بقوص تحت عنوان "دور المرأة فى الحد من استخدام البلاستيك أحادى الاستخدام"، ضمن حملة "معًا للحفاظ على البيئة"، والتى تستهدف 30 امرأة وفتاة، بهدف تعليمهم كيفية الحفاظ على البيئة من خلال استغلال أشياء بسيطة بالمنزل واتباع بعض السلوكيات الإيجابية كالحد من استخدام البلاستيك أحادى الاستخدام لإضراره بالبيئة، وتوضيح البدائل الأخرى من استخدام الحقائب القماش والورق والأوانى الفخارية وإعادة التدوير.