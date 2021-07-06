السفير المصري لدى جمهورية بنما يلتقي نائبة وزيرة الخارجية البنمية

في إطار متابعة تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وبنما، قام السفير ياسر الشواف سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية بنما بالاجتماع، أمس ٥ يوليو الجاري، مع Dayra Carrizo Castillero نائبة وزيرة الخارجية البنمية، حيث تم استعراض العلاقات الثنائية بمجالاتها السياسية والإقتصادية والثقافية، كما تم مراجعة الموقف الحالي فيما يتعلق بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلديّن.
هذا، وتطرق السفير ياسر الشواف خلال الاجتماع إلى إمكانيات التعاون المتبادل بين المسئولين عن منطقة التجارة الحرة في "كولون" بدولة بنما ونظرائهم في مصر المسئولين عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالنظر إلى الخبرات الطويلة التي تتميز بها المنطقة الحرة في "كولون" والتي تعتبر ثاني أكبر منطقة تجارة حرة في العالم.
بحث السفير الشواف كذلك مع المسئولة البنمية الموضوعات الخاصة بزيادة معدلات التبادل التجاري بين الدولتين، مستعرضاً الإمكانيات التصديرية الراهنة التي تتميز بها مصر في الصناعات المتعلقة بمواد البناء والإنشاءات، والصناعات الدوائية والطبية.
من جانبها، رحبت المسئولة البنمية بدعم العلاقات الثنائية في كافة المجالات المذكورة واقترحت عقد لقاءات عمل افتراضية بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم البنميين لبحث واستكشاف الفرص الممكنة لدعم التبادل التجاري بين البلديّن.
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