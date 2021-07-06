أحداث رياضية تنتظرك اليوم الثلاثاء: موعد مباراة إيطاليا ضد اسبانبا.. محمد عواد يحتفل بعيد ميلادة.. الأهلي يخوض تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة المقاولون العرب

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تشهد الساحة العالمية الرياضية العديد من الأحداث والمواجهات الكروية ، ويرصد دوت الخليج أحداث رياضية تنتظرك اليوم الإثنين، إهم مواجهات في الدوري المصري

مواعيد مباريات بطولة أمم أوروبا والقنوات الناقلة

تفام مباراة منتخب إيطاليا أمام نظيرة إسبانيا ، والتي من المقرر غقامتها في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max.

مواعيد مباريات بطولة كوبا أمريكا والقنوات الناقلة

تقام مباراة كولومبيا أمام نظيرة الأرجنتين والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة صباحا بعد منتصف الليل على قناة beIN Sports HD 5 Max

مواعيد مباريات كأس العرب تحت 20 سنة

تفام مباراة منتخب السعودية أمام نظيرة الجزائر والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساء

موعد مباراة إيطاليا واسبانيا

يستضيف ستاد ويمبلي مباراة قوية بين إيطاليا وإسبانيا في نصف نهائي يورو 2020، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

تأهل منتخب إيطاليا كمتصدر عن المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، حيث فاز على ويلز وسويسرا وتركيا، وتخطى النمسا في دور 16، وفاز على بلجيكا في ربع النهائي

أما المنتخب الإسباني فقد جاء في المركز الثاني في المجموعة الخامسة خلف السويد برصيد 5 نقاط، وانتصر على كرواتيا في دور 16 بنتيجة 5-3، وذلك قبل أن يعبر من سويسرا في ربع النهائي بركلات الترجيح

محمد عواد

يحتفل محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ "29" حيث أنه من مواليد 6 يوليو 1992، لعب محمد عواد ضمن صفوف فريق الشباب بالإسماعيلى

بدأ مع ناشئي الإسماعيلي، وكان سعفان الصغير مدربه منذ تواجده بقطاع الناشئين حتى وصل للفريق الأول، ولعب أول مباراة له في الدوري الممتاز في 25 ديسمبر 2013 أمام نادي القناة، وانتهت المباراة بفوز الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف.

الأهلي

يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي عصر اليوم الثلاثاء، الاستعداد لمباراة المقاولون العرب المقرر لها الخميس المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري الممتاز

منتخب مصر الأولمبي

يجري لاعبي منتخب مصر الأولمبي اليوم الثلاثاء، المنضمين حديثاً فوق السن وهما أحمد حجازي، ومحمد الشناوي،ومحمود الونش وعبد الرحمان مجدي، لشكف طبي شامل، وذلك ستعداداً لأولمبياد طوكيو