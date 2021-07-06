شوقي غريب: محمد صلاح كان لديه رغبة شديدة في التواجد معنا وحدث اتصالات غير مباشرة

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أكد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الاولمبي، أن محمد صلاح نجم ليفربول والفراعنة كان لديه رغبة شديدة في المشاركة في أولمبياد طوكيو، موضحا موقف لاعبي الأهلي من المشاركة في المباراة الأولى.

ويرصد دوت الخليج تصريحاته:

وقال غريب في تصريحات إذاعية عبر أثير راديو "أون سبورت": " ان محمد صلاح كان لديو الرغبة الشديده في التواجد داخل صفوف المنتخب حيث تم التواصل معه بشكل غير مباشر”.

وتابع: " نادي ليفربول درس موقف مشاركة محمد صلاح مع الفريق، ومنتخب مصر والمعلومة التي لدي هي أنه لو تم تأجيل بطولة كأس الأمم الإفريقية لكن شارك معنا محمد صلاح، ولكن موقف البطولة لم يحسم، ولا أحد يعلم هل ستؤجل أم ستقام في موعدها".

وتابع: "أعتقد أن الطلب كان جماعي ووافقوا على تواجد 22 لاعب في القائمة، وهذا فتح لنا الطريق لتواجد لاعبي الأهلي، ونحن حصلنا على الموافقة من الاتحاد الدولي بدخولهم يوم 19، وفي حالة سفرهم سواء مباشرة من مصر أو من المغرب سيكون وصولهم في الموتعد المذكور".

وعن مشاركة لاعبي الأهلي في المباراة الاولي وأختتم حديثة قائلاً:” مازل نناقش هذا الأمر مع الاتحاد المصري لكرة القدم بعد وصولهم يوم 19هذا الأمر ما زال يناقش مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، والأحمر سيدخل في فقاعة طبية بالمغرب يوم 13".

وقرر شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، انطلاق معسكر الفراعنة الأخير استعدادا للأولمبياد يوم 8 يوليو الجارى، حيث يبدأ اللاعبون فى الانضمام للمعسكر بداية من الخميس المقبل.

في حراسة المرمى: محمدالشناوي - محمد صبحي - محمود جاد

الدفاع: أحمد أبوالفتوح - كريم فؤاد - أحمد حجازي - محمود الونش - محمد عبدالسلام - أحمد رمضان «بيكهام» - أسامة جلال - كريم العراقي.

الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - إمام عاشور - ناصر ماهر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبدالرحمن مجدي - طاهر محمد طاهر.

الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي.

يبحث شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصرالأولمبي، عن إنجاز جديد خلال مشاركتة في أولمبياد طوكيو 2020، واوجد عدد من الاعبين المميزين.

ويأمل غريب في تكرار نجاح الجيل الذهبي الذي في كأس العالم للشباب عام 2001، حيث حصد الميدالية البرونزية، ليحقق لكرة القدم المصرية أول إنجاز أولمبي، وينافس المنتخب المصري في مجموعة قوية تضم الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا.