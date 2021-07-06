/639140/فريدي-البياضي-يتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-عدم-تنفيذ-توصيات-صحة-النواب-لحل-أزمة-تكليف-الصيادلة

تقدم النائب فريدي البياضي عضو مجلس النواب، للمستشار الدكتور حنفي جبالي، وموجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بشأن عدم تنفيذ توصيات لجنة الشئون الصحية لحل أزمة تكليف الصيادلة، يأتي ذلك عملأ بأحكام المادة (134 ) من الدستور، والمادة (212 ) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

دوت الخليج يرصد طلب إحاطة بشأن عدم تنفيذ توصيات صحة النواب لحل أزمة تكليف الصيادلة

وأشار النائب فريدي البياضي في طلب الإحاطة إلى وجود تجاهل في الرد على توصيات لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب لحل أزمة تكليف الصيادلة دفعتي 2018 و 2019، مشيرا إلى ان لجنة الشئون الصحية (في حضور ممثل وزارة الصحة)، أصدرت توصياتها المحددة بتوقيتات لحل أزمة تكليف الصيادلة خريجي دفعات 2018 و 2019، و اليوم يمر شهران بعد المواعيد المحددة لتنفيذ تلك التوصيات، و لم يتم تنفيذ أياً منها و لم يتم الرد من قبل الوزارة، منوها غلى أن مصير الأبناء مازال معلقاً مما أثار غضباً عارماً لديهم و لدى ذويهم، و مثًل إهانة بالغة لمجلس النواب الموقر و لدوره الرقابي على الحكومة.

وطالب النائب فريدي الباضي بتحويل هذا الطلب بصفة عاجلة لمناقشته في لجنة الشئون الصحية بحضور وزيرة الصحة.