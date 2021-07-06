/639142/اغتصب-جارته-من-الصم-والبكم--الشيخ-حسن-تسلل-فجرا-لتنفيذ-جريمته-وخرج-عاريا-في-الدقهلية

كانت الساعة تشير 2 ونصف فجراً، تعلو مكبرات الصوت في المساجد بالأدعية الدينية، حالة من الهدوء كانت تسود قرية "الرودة" في الدقهلية، إلا أن استغاثة «بلا صوت» من منزل ربة منزل من أصحاب "الصم والبكم"، شقت حالة الصمت، تهرول في شوارع المنطقة وفي يدها ملابس رجل وهي تلوح بيدها نحو "الشيخ حسن"، الذي يحاول التخفي من أنظار الأهالي في القرية حتى لا يراه أحدا وهو بدون ملابس لتأتي صرخات الأهالي "الشيخ حسن اغتصب جارته «ثناء»، وماشي عريان في البلد".

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل اغتصاب ثناء على يد الشيخ حسن في الدقهلية

ووقف « الشيخ حسن » صاحب الـ40 عامًا، داخل نيابة المنزلة، مستقيم القامة، يده خلف ظهره، مطأطئ الرأس، نظراته لا تعلو عن قدميه، ودموعه لا تنتهي ، حائرا يرتجف من التهمة الموجهة له قائلا: "أنا ما أعرفش هي والله هي اللي راودتني وطلبت ممارسة الجنس معيا. كله كان برضاها".

"كان عليها 2000 جنيه، واتصلت بها قالت تعالى"، هكذا جاءت أقوال "الشيخ حسن" أمام نيابة المنزل، قبل أن يكمل حديثه أمام النيابة العامة "طالبتني بفلوس مقابل المعاشرة، ولما رفضت اتخانقت معايا وقامت بالصراخ فجريت عريان في الشارع".

وأكد شهود الواقعة، أنهم فوجئوا بهروب المتهم المعروف بـ"الشيخ حسن" وقت صلاة الفجر، بالشارع عاريًا من أعلى، وصراخ جارته وهي تمسك بيدها ملابس المتهم.

واستعمت نيابة المنزلة، إلى أقوال المجني عليها من الصم والبكم بمساعدة مترجم لغة الإشارة، بعد اتهامها لجارها بالدخول عليها فجرا، واغتصابها داخل منزلها.

مترجم الإشارة

وبمساعدة مترجم الإشارة، قالت المجني عليها: إن “جارها تسلل وقت صلاة الفجر إلى منزلها أثناء نومها، وفوجئت أنه نائم فوقها وخلع ملابسها، وعندما حاولت إبعاده عنها لم تستطع لأنه كان يضربها حتى تنصاع لرغبته”.

وأضافت المجني عليها « ثناء» اثناء سماع اقوالها عن واقعة الإغتصاب ، حاول استمالتي بإخراج مبلغ من المال من جيبه، فجذبته من لحيته، فقام بعَضَّ يدي اليمنى، وضغط على رقبتي حتى لا أتمكن من الصراخ، ونجح في اغتصابي، وأثناء هروبه لم أمكنه من أخذ ملابسه ففر عاريا”.

قرار النيابة العامة

وأمرت النيابة عرض الضحية « ثناء»، على مستشفى المنزلة لعمل تقرير طبي عن حالتها وبيان ما تعرضت له.

وأنكر «الشيخ حسن» ما قالته المتهمه، وأكد على قوة العلاقة بينهما، حيث أنها طلبت منه الحضور لتسد ما عليها له من دين يبلغ 2000 جنيه وراودته عن نفسه.

تفاصيل الواقعة

وكان تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير مباحث الجنائية اللواء مصطفى كمال، يفيد بتحرير «ث . م . م» 45عامًا، ربة منزل بلاغا تتهم فيه جارها ويدعى الشيخ «حسن . م . م»43 عامًا.