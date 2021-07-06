قطعت معسكرها لمتابعة طلبات المواطنين.. تعرف علي رسالة شباب البرلمان لدعم هادية حسني قبل اولمبياد طوكيو

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حرصت النائبة هادية حسني، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، علي المشاركة في الجولة الميدانية التي تقوم بها، لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، لمحافظتي الشرقية والدقهلية.

دوت الخليج يرصد مشاركة النائبة هادية حسني فى زيارة لجنة الشباب لمحافظتي الشرقية والدقهلية

أولمبياد طوكيو

واكدت النائبة هادية حسني ، أنها اضطرت لقطع معسكر تجهيزها لاولمبياد طوكيو قبل لخوض منافسات علي ميدالية الريشة الطائرة في اولمبياد طوكيو، وذلك من أجل الوقوف علي المشكلات التي تواجه الشباب تحديدا في مسقط رأسها مركز ومدينة هيهيا بمحافظة الشرقية .

مركز شباب ههيها

ووعدت النائبة هادية حسني ، اعضاء نادي هيهيا الرياضي ، بالتدخل العاجل لحل جميع مشاكلهم خاصة فيما يتعلق بمشكلة الملعب ، موجهة الشكر للنائب السابق عصام ابو المجد علي الجهود التي بذلها لتطوير مركز شباب هيهيا حتي أصبح صرح رياضي عملاق .

لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان

واكدت النائبة هادية حسني ، أن لجنة الشباب ، حصرت جميع متطلبات المواطنيين في محافظة الشرقية ، وستقوم اللجنة بالتعاون مع وزارة الشباب بالعمل علي حلها ، موجهة الشكر لاعضاء اللجنة علي مساندتها المستمرة لها وتحفيزها من أجل رفع اسم مصر عاليا في الأولمبياد .

وفي السياق ذاته أشادت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، بحرص النائبة هادية حسني ، علي المشاركة في الجولة التفقدية ، وقال الدكتور محمود حسين ، رئيس اللجنة أن النائبة هادية حسني، تضرب أروع المثل في الوطنية من خلال حرصها علي مشاركة أهالي دائرتها والاستماع لمطالبهم ، متمنيا لها الحصول علي الميدالية الذهبية في لعبة الريشة الطائرة .

الميدالية الذهبية

ومن جانبه قال النائب ثروت سويلم، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إنه علي ثقة بأن النائبة هادية حسني، قادرة علي إسعاد ملايين المصريين، خلال أولمبياد طوكيو ، وستفوز بالميدالية الذهبية قائلا : سنحتفل بها في مسقط رأسها بديوان عام محافظة الشرقية .

كما حرص النائبين حسام غالي ، أمين سر لجنة الشباب ، والنائب خالد بدوي ، عضو تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين ، علي مساندة النائبة هادية حسني ، وتوجيه عددٍ من الرسائل التشجيعية لها ، وهو ما أكد عليه ايضا النواب ايمان العجوز واسامة عبدالعاطي ، ودرويش مرعي .

دورة الألعاب الأولمبية

يذكر ان النائبة هادية حسني قد تأهلت للأولمبياد مرتين من قبل وذلك عامي 2008 ببكين، و2012 بلندن وصعدت لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة المقرر إقامتها بالعاصمة اليابانية "طوكيو" خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبلين.