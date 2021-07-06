ننشر شروط الحصول على شقة بمبادرة التمويل العقاري

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يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة الشروط المتعلقة بالحصول على شقة بمبادرة التمويل العقاري، والتى تتيح الحصول على شقة سكنية، فى إحدى المناطق المنشأة حديثًا.

دوت الخليج

وعلم موقع دوت الخليج، الشروط اللازم توافرها من أجل الحصول على شقة بمبادرة التمويل العقاري، والتى حددت عددًا من النقاط الضرورية لاستلام الشقة.

شروط الحصول على شقة بمبادرة التمويل العقاري

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- يحق لأي شخص أو زوجته شاملة الاستفادة من المبادرة والحصول علي وحدة السكنية.

- يشترط ألا يكون العميل أو زوجته سبق لهما الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري السابقة

- لا يتجاوز عمر المتقدم 60 سنة.

- استفادة المعاشات أو المستفيدين منها سواء الابنة أو الزوجة من المبادرة بشرط ألا يتجاوز عمرها 75 سنة عند سداد آخر قسط من القرض

- يشترط أن يكون المتقدم للشقة الأعزب من متوسطي الدخل سداد 15% كمقدمة مدفوعة من إجمالي سعر الشقة السكنية

- الشخص المتزوج يلتزم بدفع 20% مقدمة من إجمالي سعر الوحدة السكنية

- يسدد أصحاب المعاشات نسبة 40% من سعر الشقة كمقدم.

- يشترط ألا يكون العميل قد سبق أن حصل على قروض من البنوك تجاوزت قيمتها 40% من إجمالي دخله الشهري

- يشترط أن يكفي راتبه لسداد قسط الوحدة

- تعتمد البنوك على وجود دخل إضافي للمتقدم بجانب دخلة الأساسي حتى يتأكد له قدرته على سداد القسط.

- يشترط أن يكون المتقدم مسجلًا في قائمة آي سكور الشركة المصرية للاستعلام الائتماني كعميل متعثر.

- يشترط أن يكون حسن السمعة والسلوك.